今日有咩波｜皇馬超班 勢宰艾拉維斯

西甲歇冬前的最後一輪賽事，今晚深夜上演2023年的壓軸榜首爭奪好戲。「一哥」基羅納與次席的皇家馬德里分途出擊；其中「銀河艦隊」作客艾拉維斯，縱然傷兵問題加劇，可幸隊內人才濟濟，要打敗實力有限兼狀態低迷的主隊，形勢樂觀，客勝必捧。(球賽編號FB9838，12月22日04:30開賽)
皇馬上輪西甲主場以4比1大破維拉利爾，近11輪聯賽不敗，計近5輪更是錄得4勝1和，狀態出色。不過，「銀河艦隊」上仗卻有中堅阿拉巴(David Alaba)及左閘費蘭特文迪(Ferland Mendy)先後傷出，其中阿拉巴的前十字韌帶斷裂，至少休戰9個月；而費蘭特文迪則因肌肉受傷，亦肯定無緣今戰。
皇馬傷兵多 比寧咸力撐
皇馬現時只餘拿祖費南迪斯(Nacho Fernandez)及魯迪格(Antonio Rudiger)兩名健康中堅；主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)已即時從B隊抽調了年輕中堅新星魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)候命，左閘亦會有今夏從華歷簡奴加盟後表現穩定的法蘭加西亞(Fran Garcia)頂替，防線穩定性，暫時毋須擔心。中前場方面，英格蘭新星祖迪比寧咸(Jude Bellingham)繼續入球停不了，今季回收的中場巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)繼續進步；加上曹亞文尼(Aurelien Tchouameni)傷愈在上仗復出；前線更有洛迪高高斯(Rodrygo)及祖斯奴(Joselu)壓陣，球隊攻守戰力依然雄厚。
相反艾拉維斯上輪聯賽吞下基羅納3蛋，近3場聯賽只得1和2負兼一球不入，狀態不濟；今戰遇上級數更高的皇馬，隨時又無心戀戰，任人魚肉。翻查往績，兩軍近3次交手，全由皇馬以3球差距取勝，艾拉維斯今場雖有地利，只怕輸少當贏。
同晚暫領先皇馬2分居首的神奇球隊基羅納作客貝迪斯。主隊貝迪斯已經連續12場聯賽不敗，非善男信女；但近3場聯賽全和，進攻火力不足，以基羅納近期氣勢及擁西甲最強火力，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB9841，12月22日02:00開賽)