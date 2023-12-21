今日有咩波｜皇馬超班 勢宰艾拉維斯

西甲歇冬前的最後一輪賽事，今晚深夜上演2023年的壓軸榜首爭奪好戲。「一哥」基羅納與次席的皇家馬德里分途出擊；其中「銀河艦隊」作客艾拉維斯，縱然傷兵問題加劇，可幸隊內人才濟濟，要打敗實力有限兼狀態低迷的主隊，形勢樂觀，客勝必捧。(球賽編號FB9838，12月22日04:30開賽)

皇馬上輪西甲主場以4比1大破維拉利爾，近11輪聯賽不敗，計近5輪更是錄得4勝1和，狀態出色。不過，「銀河艦隊」上仗卻有中堅阿拉巴(David Alaba)及左閘費蘭特文迪(Ferland Mendy)先後傷出，其中阿拉巴的前十字韌帶斷裂，至少休戰9個月；而費蘭特文迪則因肌肉受傷，亦肯定無緣今戰。