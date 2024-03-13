今日有咩波｜盧頓鬧守衛荒 難擋般尼茅夫

正深陷降班危機的盧頓，今晚深夜在英超補賽作客般尼茅夫之戰，本身已經受嚴重傷兵問題困擾，但包括奧斯豪及明治兩名中堅，上仗聯賽同時傷出，今場上陣成疑；中門大開之下，面對近期狀態回升兼有地利的「般茅」，恐怕無力招架，主勝要捧。(球賽編號FB3151，3月14日03:30開賽)
目前位列尾3的盧頓，暫落後安全線的諾定咸森林只是3分，為求逃出生天，鬥志當然無疑問；只是球隊的傷兵問題嚴重，接近10人的傷兵名單中，不乏如主力前鋒艾迪巴約、中場拿甘巴、盧干加及後防重心洛克爾等，三線戰力都受影響。
盧頓巴克利或受面罩影響
更麻煩是盧頓的3中堅陣式中，奧斯豪及明治上仗都因傷提早退下火線，今場或會缺陣；季中加盟的日本後衛橋岡大樹，今場隨時要推上正選陣容，英超經驗不足之下，勢成防線隱憂。此外，中場重心巴克利上仗勇戰爆鼻，一度血流披面；今場即使能披甲，據報可能要帶面罩上陣，或會影響發揮。
再者，盧頓的狀態也是令人擔心，雖說上仗英超作客戰至完場前入波，幸運地逼和水晶宮1比1；但計近6場聯賽2和4負，客場失球亦多，鬥志強橫及死球威力，不能掩飾球隊實力不足問題。
相反主隊般尼茅夫上仗聯賽賽和錫菲聯2比2，假如主力射手蘇蘭基早段12碼能把握射入，戰果或許已改寫；始終「般茅」近4場聯賽僅嘗一敗，對手只是曼城，今場對手實力平平，前線在祖斯甸古華特及蘇蘭基帶領下，不難攻破對手大門，拿下勝利，向中游位置推進。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會