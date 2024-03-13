今日有咩波｜盧頓鬧守衛荒 難擋般尼茅夫

正深陷降班危機的盧頓，今晚深夜在英超補賽作客般尼茅夫之戰，本身已經受嚴重傷兵問題困擾，但包括奧斯豪及明治兩名中堅，上仗聯賽同時傷出，今場上陣成疑；中門大開之下，面對近期狀態回升兼有地利的「般茅」，恐怕無力招架，主勝要捧。(球賽編號FB3151，3月14日03:30開賽)

目前位列尾3的盧頓，暫落後安全線的諾定咸森林只是3分，為求逃出生天，鬥志當然無疑問；只是球隊的傷兵問題嚴重，接近10人的傷兵名單中，不乏如主力前鋒艾迪巴約、中場拿甘巴、盧干加及後防重心洛克爾等，三線戰力都受影響。