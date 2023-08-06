今日有咩波｜社區盾鬥試陣阿仙奴 曼城夾熟有力響頭炮

王者出擊，誓攞頭彩！英超開鑼前傳統季前賽----社區盾，將於香港時間周日晚舉行，由曼城鬥阿仙奴；「藍月」曼城挾三冠王勁勢，加上鋒力可信，面對賽前出現重要傷兵、加上守力不穩的阿仙奴，足智彩開出讓球曼城讓0.5/1球，可博曼城上盤 (球賽編號FB3247，8月6日23:00開賽；無綫電視81翡翠台直播)。
曼城近8次對阿仙奴全勝
藍月去年夏天歷史性勇奪英超、英足總盃及歐聯，今屆社區盾的對手由聯賽亞軍阿仙奴頂上。曼城今屆人腳變動不多，暫時主要以高華錫(Mateo Kovacic)代轉投巴塞隆拿的根度簡(Ilaky Gundogan)出任防中；而最新是另一克羅地亞中堅加華度爾，準備以7,800英鎊從RB萊比錫來投，但今場難望趕及上陣。
曼城今夏球會賽暫時2勝1負，接連擊敗橫濱水手及拜仁慕尼黑後，上仗受挫馬德里體育會，完成亞洲之旅；但大軍夾慣夾熟，前線猛將艾寧夏蘭特(Erling Haaland)狀態早來，不易箝制，加上對上8次跟「兵工廠」阿仙奴交手全勝，今場有望在法定時間解決對手，重奪失落兩屆的社區盾。
阿仙奴捷西斯季初缺席
對手阿仙奴雖然剛在主場，1比1逼和法甲的摩納哥，靠互射12碼捧走酋長盃；但主帥阿迪達(Mikel Arteta)透露，缺席的頭號前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)，原來膝傷舊患復發，要休息數星期，大大打擊球隊原本已缺正宗射手的隱憂。
兵工廠今夏雖然備戰積極，但近3戰遇較強對手皆有失波，防線試用不同配搭不太穩健；加上1億英鎊防中迪格蘭賴斯(Declan Rice)及另外兩位新兵添巴(Jurrien Timber)及夏維斯(Kai Havertz)，過去數仗被安排試踢不同位置，季前試陣味濃，欲蓋彌彰，今場遇剋星曼城，就算上仗鬥摩納哥未有出場的英格蘭新星翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)可以擔正，必受藍月守將嚴防，將此子威力減至最低，今場寧撐曼城讓球上盤。