今日有咩波｜社區盾鬥試陣阿仙奴 曼城夾熟有力響頭炮

王者出擊，誓攞頭彩！英超開鑼前傳統季前賽----社區盾，將於香港時間周日晚舉行，由曼城鬥阿仙奴；「藍月」曼城挾三冠王勁勢，加上鋒力可信，面對賽前出現重要傷兵、加上守力不穩的阿仙奴，足智彩開出讓球曼城讓0.5/1球，可博曼城上盤 (球賽編號FB3247，8月6日23:00開賽；無綫電視81翡翠台直播)。