今日有咩波｜祖雲達斯鋒銳必「博」連捷

祖雲達斯季初重進攻

祖雲達斯因違返財政公平條例，上屆意甲已被扣10分由第3位貶至第7位；今夏再被禁賽歐戰一季，可以專注在國內聯賽及盃賽打拼，但球隊未有縮皮，單是簽入薩斯索羅中場文路爾盧卡迪利(Manuel Locatelli)、買斷愛華頓前鋒摩斯堅恩(Moise Kean)及從里爾加盟的美國新星添韋亞(Timothy Weah)，已花掉逾7,000萬歐元，壯志不減。

貴為意甲傳統勁旅，「班馬兵團」開季首戰延續季前球會賽，曾打敗皇家馬德里的氣勢，作客3蛋贈烏甸尼斯；雙箭頭費迪歷高基艾沙(Federico Chiesa)及杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)都有入球，文路爾盧卡迪利在中場指揮若定，巴西3中堅組合比拉馬(Bremer)、阿歷士辛祖(Alex Sandro)及丹尼路(Danilo)上仗全場面對手多一倍射門共18次，未有失守。祖隊乘勇返都靈主場，迎擊另一上屆中游分子博洛尼亞，配合近14次聯賽交手錄得12勝2和對一面倒往績，主勝穩開。