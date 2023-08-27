今日有咩波｜祖雲達斯鋒銳必「博」連捷

今屆可專心國內賽事的「班馬兵團」祖雲達斯，香港時間周日深夜在意甲返主場迎戰博洛尼亞，憑鋒強態勇，可望輕鬆赢2球或以上(球賽編號FB4749，8月28日00:30開賽)。
祖雲達斯季初重進攻
祖雲達斯因違返財政公平條例，上屆意甲已被扣10分由第3位貶至第7位；今夏再被禁賽歐戰一季，可以專注在國內聯賽及盃賽打拼，但球隊未有縮皮，單是簽入薩斯索羅中場文路爾盧卡迪利(Manuel Locatelli)、買斷愛華頓前鋒摩斯堅恩(Moise Kean)及從里爾加盟的美國新星添韋亞(Timothy Weah)，已花掉逾7,000萬歐元，壯志不減。
祖雲達斯對博洛尼亞數據及分析
貴為意甲傳統勁旅，「班馬兵團」開季首戰延續季前球會賽，曾打敗皇家馬德里的氣勢，作客3蛋贈烏甸尼斯；雙箭頭費迪歷高基艾沙(Federico Chiesa)及杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)都有入球，文路爾盧卡迪利在中場指揮若定，巴西3中堅組合比拉馬(Bremer)、阿歷士辛祖(Alex Sandro)及丹尼路(Danilo)上仗全場面對手多一倍射門共18次，未有失守。祖隊乘勇返都靈主場，迎擊另一上屆中游分子博洛尼亞，配合近14次聯賽交手錄得12勝2和對一面倒往績，主勝穩開。
祖雲達斯對博洛尼亞賠率
博洛尼亞首戰賽前走了轉投國際米蘭的前鋒主將阿拿奧杜域(Marko Arnautovic)，由從俄超買斷的射手尼高拉莫路(Nikola Moro)，夥拍荷蘭小將沙克斯(Joshua Zirkee)攻堅；結果攻勢多威脅少，主場吞AC米蘭兩蛋，而從阿爾克馬爾加盟的荷蘭中堅比高馬(Sam Beukema)跟隊友未夾熟，球隊攻守皆未及水準。博軍季初賽程編排不利，今場轉戰作客又要硬撼另一豪門球隊，凶多吉少。