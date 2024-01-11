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波經
2024-01-11 04:30:28
日報

今日有咩波｜祖雲達斯「大」戰意盃黑馬

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意大利盃

今日有咩波｜祖雲達斯「大」戰意盃黑馬

意大利盃8強壓軸戰，祖雲達斯今夜迎戰費辛隆尼。祖雲達斯上圈狂數沙蘭力坦拿晉級，霸氣盡現；不過費辛隆尼上圈爆冷作客大炒拿玻里闖關，黑馬本色盡顯。兩隊入得失得，足智彩入球中位數[2.5/3]，可捧「大」！(球賽編號FB0293，1月12 日04:00開賽)

大前屆意盃冠軍祖雲達斯，對上兩屆分別殺入4強及決賽，但同樣受制國際米蘭腳下；不過後者今屆已被博洛尼亞踢出局，強敵已去，當然是祖記爭標的好機會。意甲「二哥」祖雲達斯上圈意盃雖僅派副選出戰，但仍以6比1狂勝沙蘭力坦拿晉級，連同意甲，一口氣連贏4場。不過，除了主場1球小勝羅馬一役外，其餘3戰均有失波，防線非滴水不漏。

祖雲達斯神鋒基艾沙堅恩缺陣

預料上輪意甲交出1入波1助攻，協助祖軍反勝沙蘭力坦拿的首席射手杜辛華荷域(Dušan Vlahović)，仍有望正選姿態掛帥。但由於中場大將拉比奧特(Adrien Rabiot)、翼鋒費達歷高基艾沙(Federico Chiesa)及前鋒摩斯堅恩(Moise Kean)等主力近期養傷；簡倫耶迪斯(Kenan Yıldız)、艾寧祖利亞(Samuel Iling-Junior)與添莫菲韋亞(Timothy Weah)等新星，均有望獲得一定上陣機會。

費辛隆尼已在意甲4連敗，包括剛戰主場鬥蒙沙亦以2比3見負；但上圈意盃作客上屆意甲「一哥」拿玻里，偏偏石破天驚，下半場發力入4球，擊潰對手。雖然費軍防守向來嚇人，計近4輪聯賽已失10球；幸好，前線依舊火力十足，該4戰聯賽敗仗場場有入波，其中3仗均能博得12碼。既然這支意甲下游分子，上圈作客能大炒拿玻里；今戰作客另一強敵亦會心雄，期望再創佳績，有望跟對手合演入球騷！

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