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波經
2024-01-10 04:30:36
日報

今日有咩波｜紅軍主場置「富」大勇出擊英聯盃

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英格蘭聯賽盃4強首回合大戰，今晚深夜由利物浦迎戰富咸。紅軍上圈英聯盃狂數韋斯咸晉級，剛又在英足盃淘汰阿仙奴，士氣正盛；今場回師無敵主場，僅面對作客經常中門大開的富咸，預期可贏得輕鬆！(球賽編號FB0263，1月11日04:00開賽)

利物浦上仗英足盃硬撼阿仙奴，上半場雖處於被動，但自從下半場早段將傷愈後缺態的阿歷斯麥亞里士打抽起，改由賴恩格雲貝治串連中場攻守，形勢隨即大逆轉，最終贏2比0晉級。剛戰因病缺陣的隊長華基爾雲迪積克，今戰可望在晏菲路復出，取代新人中堅查洛爾昆沙，與伊巴希馬干拿迪扼守中路；而上仗表現欠佳的加普，或被迪亞高祖達取代。

沙拿戰非洲盃缺陣

縱然埃及球星穆罕默德沙拿、日本防中遠藤航要為國効勞，暫時離隊，近期亦有中場大將蘇保斯拉爾養傷；但紅軍氣勢迫人，近5戰4勝1和，包括英聯盃8強主場5比1狂數韋斯咸。來到4強首回合，為免夜長夢多；預期主帥高路普部署上會快刀斬亂麻，排陣上隨時比起剛戰鬥阿仙奴，來得更進取、更大膽，求先盡數對手，為入決賽鋪路。

富咸作客往績不利

富咸剛戰英足盃憑翼鋒波比列特上半場中段一箭定江山，主場1球小勝英冠的洛達咸。射手魯爾占美尼斯、中場大將祖奧柏連拿該仗被收起，沙場老將韋利安亦到下半場中後段才落場，主帥馬高施華顯然留力為今夜打硬仗。不過，由於中堅奇雲巴斯、左閘巴路托尼與中場伊禾比均要出戰非國盃；後防大將添列姆亦要養傷，富咸中後場基本上只能「地莊」出戰。

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再者，富咸向來主強客弱，上月初曾在英超憑地利5球大炒諾定咸森林與韋斯咸，又以2比1勇挫阿仙奴；但作客近5戰法定時間1和4負，預期今場就算全程死守，亦難擋紅軍近期主場的懾人威力，只求輸少當贏！

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