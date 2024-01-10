今日有咩波｜紅軍主場置「富」大勇出擊英聯盃

英格蘭聯賽盃4強首回合大戰，今晚深夜由利物浦迎戰富咸。紅軍上圈英聯盃狂數韋斯咸晉級，剛又在英足盃淘汰阿仙奴，士氣正盛；今場回師無敵主場，僅面對作客經常中門大開的富咸，預期可贏得輕鬆！(球賽編號FB0263，1月11日04:00開賽)

利物浦上仗英足盃硬撼阿仙奴，上半場雖處於被動，但自從下半場早段將傷愈後缺態的阿歷斯麥亞里士打抽起，改由賴恩格雲貝治串連中場攻守，形勢隨即大逆轉，最終贏2比0晉級。剛戰因病缺陣的隊長華基爾雲迪積克，今戰可望在晏菲路復出，取代新人中堅查洛爾昆沙，與伊巴希馬干拿迪扼守中路；而上仗表現欠佳的加普，或被迪亞高祖達取代。