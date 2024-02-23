今日有咩波｜紅軍傷兵滿營頂硬上 英聯盃決賽捧車路士

瞄準以四冠王送別功勳主帥高普(Jurgen Klopp)的利物浦，剛在英超又再輕鬆大炒盧頓，寫下聯賽3連勝佳績；可是，球隊在傷兵問題嚴重下，匆匆周日又要在溫布萊舉行的英聯盃決賽，硬撼近況回勇的車路士，紅軍實不值被捧成熱門一方。(球賽編號FB1969，2月25日23:00開賽)
利物浦在英超4比1大勝盧頓，續佔榜首，但多逾10名一隊成員缺陣，主力包括門將艾利臣比加(Alisson Becker)、後衛阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)、祖爾麥迪比(Joel Matip)、中場居迪斯鍾斯(Curtis Jones)、堤亞高艾簡達拿(Thiago Alcantara)、蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)、前鋒迪亞高祖達(Diogo Jota)、穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)及達雲紐尼斯(Darwin Nunez)等都未能上陣；最終高普派出了一隊平均年齡為25歲68日的陣容出戰，是「紅軍」自2018年2月以來最年輕陣容；而後備席更有多達5位19歲以下球員，相當罕見。
利物浦後備力量有限
雖然如此，利物浦仍憑強大後勁反勝盧頓，高普也滿意小將演出，只是英聯盃決賽面對的卻是實力強大得多的車路士，今場必是惡戰；而一眾傷兵成員中，只以鋒將達雲紐尼斯與沙拿仍有機會趕及傷愈在大戰披甲。對於傷兵問題，高普說：「我們真的甚麼都不知道，但只要有11人上場，我們都會搏盡爭勝。我們是否奪標大熱？肯定不是啦！自從我們上次交手，對方是有大改進，今場肯定難打！」
利物浦聯賽首循環曾在主場4比1大炒「藍戰士」車路士，但今次來到倫敦中立場作賽，形勢隨時逆轉。「藍戰士」月初在英足盃贏阿士東維拉3比1，之後英超對水晶宮與曼城錄得1勝1和；尤其上仗造訪曼城幾乎拿下勝利，鐵血防守配上高效反擊，表現令人耳目一新，雖然現時只位列英超中游，但藍戰士新軍始終潛藏優厚。
彭馬為車路士進攻核心
當然，車路士今戰續有中堅堤亞高施華(Thiago Silva)養傷，但頂替的利維高維爾(Levi Colwill)一樣值得信賴；而中前場如高爾彭馬(Cole Palmer)與尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)愈踢愈好，今場乘勇出戰，趁「紅軍」殘陣，有力在法定時間坐和望贏。