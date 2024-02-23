今日有咩波｜紅軍傷兵滿營頂硬上 英聯盃決賽捧車路士

瞄準以四冠王送別功勳主帥高普(Jurgen Klopp)的利物浦，剛在英超又再輕鬆大炒盧頓，寫下聯賽3連勝佳績；可是，球隊在傷兵問題嚴重下，匆匆周日又要在溫布萊舉行的英聯盃決賽，硬撼近況回勇的車路士，紅軍實不值被捧成熱門一方。(球賽編號FB1969，2月25日23:00開賽)

利物浦在英超4比1大勝盧頓，續佔榜首，但多逾10名一隊成員缺陣，主力包括門將艾利臣比加(Alisson Becker)、後衛阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)、祖爾麥迪比(Joel Matip)、中場居迪斯鍾斯(Curtis Jones)、堤亞高艾簡達拿(Thiago Alcantara)、蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)、前鋒迪亞高祖達(Diogo Jota)、穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)及達雲紐尼斯(Darwin Nunez)等都未能上陣；最終高普派出了一隊平均年齡為25歲68日的陣容出戰，是「紅軍」自2018年2月以來最年輕陣容；而後備席更有多達5位19歲以下球員，相當罕見。