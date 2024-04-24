今日有咩波｜紅軍兩大鋒將齊啞火 默市打吡好「細」界

周三英超爆發默西塞德郡打吡，愛華頓戰利物浦。「拖肥」愛華頓近2戰主場全勝兼0失球，對手「紅軍」利物浦上仗收起半隊主力，仍能輕取富咸，但幾位球星卻連場啞火，腳風欠順，近屆打吡交投相對淡靜，今場入球亦不會多！(球賽編號FB5346，4月25日03:00開賽)
默郡打吡，本來是全英超宿敵意味最濃的同市對決，但隨着近屆雙方發展各走極端，激烈程度已大不如前。雙方近4次英超碰頭，只曾出現6個入球，清一色來自紅軍，3次主場都贏2比0，作客則被悶和0比0，拖肥竟一球不入！
愛華頓被賽會一再扣分
愛華頓今屆雖一再被扣分，早前出訪車路士，更因門將比克福特(Jordan Pickford)接連犯錯慘吞6蛋。幸好，該隊近2場英超主場1比0贏般尼和2比0贏諾定咸森林，射手卡維特利雲(Dominic Calvert-Lewin)、翼鋒杜韋麥尼爾(Dwight McNeil)及防守中場伊祖沙古爾(Idrissa Gueye)都有士哥，護級壓力頓減。主帥達治(Sean Dyche)領軍方針保守，預期今夜鬥強敵又會死守。
利物浦前仗英超主場爆冷1球不敵水晶宮，但上仗聯賽收起半隊主力，憑阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)、賴恩格雲貝治(Ryan Gravenberch)與迪亞高祖達(Diogo Jota)建功，作客贏富咸3比1。不過，當主帥高普(Jürgen Klopp)調入兩把尖刀穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)與達雲紐尼斯(Darwin Núñez)落場，前線侵略性反而大減；畢竟前者近期英超只入1球12碼，後者更連場扮演「大嘥鬼」，二人今戰料會雙雙復任正選，遇擅守拖肥，恐怕破關有難度。
曼聯錫菲聯愛鬥「大」
同晚亦有驚險殺入英足盃4強的曼聯，返奧脫福迎戰「降班膽」錫菲聯。「紅魔」曼聯累計英超4場不勝失9球，上仗足總盃又再顯示「遇弱越弱」的特性。對手錫菲聯上仗主場1比4大敗予般尼，英超9場不勝，眾球員對護級已打定輸數；不過近仗放開懷抱後，鋒力卻大幅勝前，今場吼「入球」大啱數！(球賽編號FB5345，4月25日03:00開賽)