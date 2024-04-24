今日有咩波｜紅軍兩大鋒將齊啞火 默市打吡好「細」界

周三英超爆發默西塞德郡打吡，愛華頓戰利物浦。「拖肥」愛華頓近2戰主場全勝兼0失球，對手「紅軍」利物浦上仗收起半隊主力，仍能輕取富咸，但幾位球星卻連場啞火，腳風欠順，近屆打吡交投相對淡靜，今場入球亦不會多！(球賽編號FB5346，4月25日03:00開賽)

默郡打吡，本來是全英超宿敵意味最濃的同市對決，但隨着近屆雙方發展各走極端，激烈程度已大不如前。雙方近4次英超碰頭，只曾出現6個入球，清一色來自紅軍，3次主場都贏2比0，作客則被悶和0比0，拖肥竟一球不入！