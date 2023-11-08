今日有咩波｜紅鑽勢頹 哀兵作客難敵制鐵

衛冕的浦和紅鑽在今日黃昏於亞冠盃J組，作客挑戰小組榜首的浦項制鐵。紅鑽剛在日聯盃決賽失利，士氣受挫，加上隊長酒井宏樹突然宣布因半月板受創休戰3個月，深受打擊；哀兵出戰，面對新鮮出爐的韓足盃冠軍浦項，勢難招架。足智彩今場暫開出讓球平手盤，必捧浦項制鐵(球賽編號FB8102，11月8日18:00開賽)。
雖是衛冕之身，但紅鑽今季表現其實普通，目前在日職排名第3，爭霸名存實亡；在亞冠盃小組則是3戰4分排次席，已落後浦項5分，並與第3位武漢三鎮同分，為保出線機會，今場不容有失。
浦和紅鑽近3場不勝
可惜紅鑽近況其實平平，連同上輪亞冠主場照吞浦項制鐵兩蛋，各項賽事近3場只得1和2負，更包括剛戰日聯盃決賽以1比2不敵福岡黃蜂失冠，又是一大打擊。更麻煩是，隊長兼防線主力酒井宏樹，日前宣布已為右膝半月板傷患接受手術，至少要休戰3個月，變相提早收咧；防線穩定性將大受影響，客場出擊要抵擋主隊攻勢，格外吃力。
浦項制鐵在亞冠小組3戰全勝盡顯實力。事實上，該隊更是以「庶渣價錢，踢出燒鵝味道」，身為韓職薪資尾二排名球隊，卻在韓職穩佔次席；加上剛又在韓足盃以4比2反勝全北汽車，相隔10年再度奪標，士氣大好。主帥金基東的領軍能力備受讚賞，被指全靠「基東魔術」令陣內青訓新星進步良多；今場乘勇由水準穩定的巴西老將射手薛卡(Zeca)領軍，又可看高一線。