今日有咩波｜紅鑽勢頹 哀兵作客難敵制鐵

衛冕的浦和紅鑽在今日黃昏於亞冠盃J組，作客挑戰小組榜首的浦項制鐵。紅鑽剛在日聯盃決賽失利，士氣受挫，加上隊長酒井宏樹突然宣布因半月板受創休戰3個月，深受打擊；哀兵出戰，面對新鮮出爐的韓足盃冠軍浦項，勢難招架。足智彩今場暫開出讓球平手盤，必捧浦項制鐵(球賽編號FB8102，11月8日18:00開賽)。

雖是衛冕之身，但紅鑽今季表現其實普通，目前在日職排名第3，爭霸名存實亡；在亞冠盃小組則是3戰4分排次席，已落後浦項5分，並與第3位武漢三鎮同分，為保出線機會，今場不容有失。