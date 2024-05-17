今日有咩波｜紐卡素兵疲 難贏賓福特

除了爭霸雙雄外，英超煞科日焦點是爭逐歐洲賽席位。剛戰作客不敵曼聯的「黑白兵團」紐卡素，爭逐歐戰席位受到嚴重打擊；加上受制於傷病潮，陣中主力不是未在狀態就是拚殘，匆匆出訪主場演出硬淨的賓福特，要搶3分有難度，寧撐主隊！(球賽編號FB6550，5月19日23:00開賽)
紐卡素本來爭入前列形勢不俗，但上仗2比3不敵曼聯，加上車路士同晚2比1擊敗白禮頓；令紐卡素仍排第7位，今場出訪賓福特，非勝不可之餘，亦要寄望領先3分、排第6位的車路士同日輸波，方有機會取得一張來屆歐協聯入場券。奈何上仗所見，病愈復出的射手阿歷山大伊沙克，以及傷愈復出的隊長捷比亞、祖連頓、米基爾阿米朗、哈維班尼斯均未處佳態，好波之人安東尼哥頓孤掌難鳴。兵疲的紐卡素今場繼續作客，要贏波反彈難度不少。
對手賓福特上仗作客2比1絕殺般尼茅夫；現時無欲無求，但主場演出相當穩定，計近5輪在地頭錄得1勝4和不敗，防守尤其硬淨，「蜜蜂兵團」今場有力坐和望贏，並粉碎對手再戰歐洲賽的美夢。
車路士煞科若贏波或升上第5
至於車路士上仗出訪白禮頓，雖有隊長列斯占士尾段領紅牌；幸好仍憑高爾彭馬及尼干古各建一功贏波。藍戰士今戰主場贏般尼茅夫，(球賽編號FB6474，5月19日23:00開賽)至少來屆可出戰歐協聯外，甚至有機會力壓極頹的熱刺，升上第5，「升呢」踢歐霸。以車路士季尾主場4連勝勁入17球的銳勢，今場當然有力贏近4戰作客3敗的般尼茅夫謝幕，以勁勢完成今個球季！
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