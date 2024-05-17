今日有咩波｜紐卡素兵疲 難贏賓福特

除了爭霸雙雄外，英超煞科日焦點是爭逐歐洲賽席位。剛戰作客不敵曼聯的「黑白兵團」紐卡素，爭逐歐戰席位受到嚴重打擊；加上受制於傷病潮，陣中主力不是未在狀態就是拚殘，匆匆出訪主場演出硬淨的賓福特，要搶3分有難度，寧撐主隊！(球賽編號FB6550，5月19日23:00開賽)

紐卡素本來爭入前列形勢不俗，但上仗2比3不敵曼聯，加上車路士同晚2比1擊敗白禮頓；令紐卡素仍排第7位，今場出訪賓福特，非勝不可之餘，亦要寄望領先3分、排第6位的車路士同日輸波，方有機會取得一張來屆歐協聯入場券。奈何上仗所見，病愈復出的射手阿歷山大伊沙克，以及傷愈復出的隊長捷比亞、祖連頓、米基爾阿米朗、哈維班尼斯均未處佳態，好波之人安東尼哥頓孤掌難鳴。兵疲的紐卡素今場繼續作客，要贏波反彈難度不少。