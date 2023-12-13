今日有咩波｜ 紐卡素AC米蘭「大」激鬥 終極一戰各不相讓

歐聯F組終極一輪，其中紐卡素今晚香港深夜迎戰AC米蘭。形勢上兩隊今場皆非勝不可，尚要寄望同組的多蒙特拔刀相助，打敗巴黎聖日耳門(PSG)。紐卡素近期雖連場大敗，但主場仍保持上佳戰績；適逢AC米蘭近仗同樣中門大開，今場對攻格局，足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，可博「大」！(球賽編號FB9559，12月14日04:00開賽)

紐卡素持續受嚴重傷兵潮影響，陣中球員拚得頗盡，而主帥艾迪賀維(Eddie Howe)亦無法作出輪換；皆因隊內有實力而又無傷無病的球員，就算連同年僅17歲的超新星李維士米利(Lewis Miley)在內，健康球員屈指可數。球隊在英超作客連敗，慘吞愛華頓3蛋後，剛戰亦以1比4大敗予熱刺腳下，跌出前6。

