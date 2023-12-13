今日有咩波｜ 紐卡素AC米蘭「大」激鬥 終極一戰各不相讓

歐聯F組終極一輪，其中紐卡素今晚香港深夜迎戰AC米蘭。形勢上兩隊今場皆非勝不可，尚要寄望同組的多蒙特拔刀相助，打敗巴黎聖日耳門(PSG)。紐卡素近期雖連場大敗，但主場仍保持上佳戰績；適逢AC米蘭近仗同樣中門大開，今場對攻格局，足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，可博「大」！(球賽編號FB9559，12月14日04:00開賽)
紐卡素持續受嚴重傷兵潮影響，陣中球員拚得頗盡，而主帥艾迪賀維(Eddie Howe)亦無法作出輪換；皆因隊內有實力而又無傷無病的球員，就算連同年僅17歲的超新星李維士米利(Lewis Miley)在內，健康球員屈指可數。球隊在英超作客連敗，慘吞愛華頓3蛋後，剛戰亦以1比4大敗予熱刺腳下，跌出前6。
紐卡素傷兵滿營
眼見一對後備二閘馬特列治(Matt Ritchie)與艾美卡夫(Emil Krafth)，均因為未有在歐聯註冊，而無法在今場後備席廂候命；幸好養傷多時的射手哥林威爾遜(Callum Wilson)、中場桑恩朗達夫(Sean Longstaff)傷愈，上仗已後備出場，總算是球隊搶攻爭勝的及時雨。球隊一向靠主場搵食，近3戰在地頭全勝；今場贏波已起碼可取得小組第3，得以轉戰歐霸淘汰圈附加賽，必定盡地一煲。
跟「黑白兵團」同是5戰5分的AC米蘭，近期防線一再中門大開，尤其是作客；連同上輪聯賽作客2比3不敵阿特蘭大，近4仗客戰勁失10球。縱然今屆整體演出令人失望，幸好老牌射手基奧特(Olivier Giroud)已連續3場球會作客比賽入波，鋒力有保證。今晚和波，兩敗俱傷，主攻搶3分已是兩軍博入16強的唯一出路，鬥攻可期。
巴黎誓挫多蒙特爭出線
同組另一場，多蒙特鬥巴黎聖日耳門。多蒙特5戰10分已取得出線權，今晚仍要保不敗取首名；但球隊近期在本土賽事連敗，勇況回落。相反，5戰8分的PSG由於對賽上不及紐卡素，若然後者最終全取3分；屆時PSG和波亦會跌落第3名，今場絕不會採取保守的「1分政策」。幸好，球隊之前兩仗歐聯作客已先後殺敗紐卡素及A米，今晚續由大賽球員基利安麥巴比(Kylian Mbappe)領軍，卡士秤先，宜捧客勝！(球賽編號FB9562，12月14日04:00開賽)