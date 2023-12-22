今日有咩波｜維拉劈「錫」無難度 主場王欣逢包尾大幡

8戰全勝，所向無敵！周五深夜英超獨腳戲，阿士東維拉迎戰錫菲聯。維拉今季英超主場全勝，鬥中下游分子更每每贏得輕鬆，今夜欣逢作客最差兼失球最多的錫菲聯，看來又是一眾攻擊手的表演時間，有力輕鬆取勝！(球賽編號FB9855，12月23日04:00開賽)

維拉近4場英超勝仗，雖然全數只淨勝1球，但贏熱刺、賓福特都是作客反勝；主場兩戰卻是擊退爭霸分子曼城與阿仙奴，賽績出色，穩佔三甲。其實維拉今季另外6場英超主場勝仗，每場至少都入3球，場場都能淨勝對手2球或以上。射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)、翼鋒里安拜尼(Leon Bailey)及隊長約翰麥甘尼(John McGinn)近期入球不停；以球隊今季英超主場8戰全勝攻入25球只失5球的銳勢，遇上包尾大幡錫菲聯，贏波無難度。