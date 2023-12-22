今日有咩波｜維拉劈「錫」無難度 主場王欣逢包尾大幡

8戰全勝，所向無敵！周五深夜英超獨腳戲，阿士東維拉迎戰錫菲聯。維拉今季英超主場全勝，鬥中下游分子更每每贏得輕鬆，今夜欣逢作客最差兼失球最多的錫菲聯，看來又是一眾攻擊手的表演時間，有力輕鬆取勝！(球賽編號FB9855，12月23日04:00開賽)
維拉近4場英超勝仗，雖然全數只淨勝1球，但贏熱刺、賓福特都是作客反勝；主場兩戰卻是擊退爭霸分子曼城與阿仙奴，賽績出色，穩佔三甲。其實維拉今季另外6場英超主場勝仗，每場至少都入3球，場場都能淨勝對手2球或以上。射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)、翼鋒里安拜尼(Leon Bailey)及隊長約翰麥甘尼(John McGinn)近期入球不停；以球隊今季英超主場8戰全勝攻入25球只失5球的銳勢，遇上包尾大幡錫菲聯，贏波無難度。
錫菲聯今季英超作客不勝
曾執教錫菲聯接近5年的基斯韋達(Chris Wilder)早前回巢求亡，期間領軍3場，錫軍雖曾主場1球勇挫賓福特，但遇上利物浦與車路士一籌莫展。何況，錫菲聯今季英超8場作客只得1分，僅入4球勁失22球，唯一能搶分成功場次，全因白禮頓以10人應戰。英超年尾連場快車，留放要取捨，錫菲聯或留待之後拆禮物日(26/12)，主場鬥盧頓全力拚盡求勝，搶分似乎更實際，今夜輸少當贏。
另外，兩支季內演出對辦的熱刺與愛華頓，將在明晚交鋒。熱刺傷兵滿營外，今場更有出擊左閘烏杜治(Destiny Udogie)與中場鐵漢比蘇馬(Yves Bissouma)齊齊停賽；這支北倫敦球隊上仗鬥諾定咸森林贏得比預期吃力，早前主場曾錄得3連敗，陣容繼續天殘地缺，主帥普斯迪高路(Ange Postecoglou)的戰術亦過份進取，今場不無暗湧。
愛華頓作客熱刺有力搶分
「拖肥」愛華頓雖在英聯盃8強互射12碼不敵富咸出局，但近期在英超表現卻勇銳無比，本月英超4戰全勝兼一球不失，氣勢一時無兩。前般尼主帥達治(Sean Dyche)，已將過往般尼的簡單足球風格，完全融入愛華頓體系，死球攻勢尤其厲害；今場無懼出征倫敦，有力乘勇搶分而回。