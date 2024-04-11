今日有咩波｜維拉歐協聯主場 博「大」有「里」

憑4大進攻好手奧尼屈堅斯、里安拜尼、穆沙戴亞比與祖漢杜蘭各建一功，維拉在上圈次回合主場4比0大炒阿積士，從容晉級，延續今屆歐協聯主場5戰全勝的霸氣；今夜難得率先在維拉公園球場出戰，當然希望延續地頭威勢，先拔頭籌。

不過，維拉近期英超演出略嫌反覆，失球數字亦高企，前一仗聯賽作客曼城大敗1比4後；上仗主場鬥賓福特一度兩球在手，及後居然連失3球，最終僅靠射手奧尼屈堅斯梅開二度，才以3比3逼和對手。連同早前主場慘吞熱刺4蛋，維拉計近5戰英超，就有3場是單場最少失3球，一對中路守將柏奧托利斯與迪亞高卡路士，甚至是今戰倒戈的左閘盧卡斯迪治尼，演出都不穩定。

里爾尖刀 加拿大飛人大衛

里爾在歐協聯16強首回合出訪格拉茨已先聲奪人，憑加拿大國腳級射手約拿芬大衛梅開二度，加上科索沃好波之人翼鋒錫哥華建功，3球大勝對手；次回合雖只能踢成1比1，但仍能延續今屆歐協聯10戰不敗的銳勢。該隊在聯賽亦保持勇態，上仗輕鬆贏馬賽3比1，穩佔第4；不過，球隊已連續5仗失波，今夜遇上維拉強攻，要保持不失難度亦高，隨時是入球騷！