今日有咩波｜維拉訪奧林比亞高斯鬥「大」

歐協聯4強次回合，阿士東維拉出訪奧林比亞高斯。維拉首回合後防崩壞，主場大敗，要絕處逢生，今場狂攻對手是唯一出路。不過，奧林比亞高斯休足而臨，鋒力猛、反擊快，客隊要反勝殺入決賽不易；足智彩入球中位數[2.5]球，熱捧「入球」大！(球賽編號FB6052，5月10日03:00開賽)

維拉首回合雖有主場之利，但防線亂七八糟，開賽早段已兩球落後；縱然首席射手奧尼屈堅斯及翼鋒穆沙戴亞比各入一球扳平；奈何及後再因後防犯錯連失兩球，中場杜格拉斯雷斯更在完場前射失12碼，球隊終以2比4大敗收場，出線陷困境。