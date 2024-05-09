今日有咩波｜維拉訪奧林比亞高斯鬥「大」

歐協聯4強次回合，阿士東維拉出訪奧林比亞高斯。維拉首回合後防崩壞，主場大敗，要絕處逢生，今場狂攻對手是唯一出路。不過，奧林比亞高斯休足而臨，鋒力猛、反擊快，客隊要反勝殺入決賽不易；足智彩入球中位數[2.5]球，熱捧「入球」大！(球賽編號FB6052，5月10日03:00開賽)
維拉首回合雖有主場之利，但防線亂七八糟，開賽早段已兩球落後；縱然首席射手奧尼屈堅斯及翼鋒穆沙戴亞比各入一球扳平；奈何及後再因後防犯錯連失兩球，中場杜格拉斯雷斯更在完場前射失12碼，球隊終以2比4大敗收場，出線陷困境。
馬天尼斯復出把關
該仗停賽的阿根廷鋼門達米安馬天尼斯，今場雖刑滿復出，但近期卻有傷在身，以維拉上仗英超出訪白禮頓全程捱打，踢來沒精打采的差劣表現，守力又持續不穩；除非主帥「歐霸之王」艾馬利，發揮神奇威力，否則作客要收復首回合失地，絕不容易！
希臘代表奧林比亞高斯實力非歐洲頂級，季中亦有多名新兵，未有在歐洲賽註冊；但球隊以黑馬本色，已半隻腳踏入今屆歐協聯決賽，上屆帶領西維爾成為歐霸盟主的主帥文迪列巴，確實居功至偉。
首回合作客維拉時大演帽子戲法的射手艾卡比，縱然出道以來只曾到中超及中東搵食，但本身卻是摩洛哥國家隊史上入波最多球員，今屆單計歐協聯已入8球。從狼隊借用的翼鋒普丹斯，過關斬將功架十足，上仗交手交出2次助攻；球隊上周末不用應付聯賽，抖夠全力出擊，遇上作客焗攻的維拉，今場又會是一場入球騷！
(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)