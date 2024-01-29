今日有咩波｜羅馬新帥迪羅斯「大」有作為

迪羅斯

周一意甲獨腳戲，沙蘭力坦拿迎戰羅馬。沙蘭力坦拿位處榜末，深受降班威脅，但球隊失球數字問題嚴重，反彈有難度；相反羅馬易帥後隨即贏波，但近期作客表現極差，防線不穩是致命傷。兩隊近季交手例無悶場，足智彩開出入球中位數[2/2.5]球，博「大」最佳！(球賽編號FB0838，1月30日03:45開賽)

恩沙基

上季僅成功護級的沙蘭力坦拿，去年10月改由名將恩沙基(Filippo Inzaghi)接手；但開季至今聯賽只贏2場勁失42球，主客場勝仗各一，近期連盃賽4連敗，聯賽包尾。沙蘭力坦拿實力有限，勝在肯拚肯搏，計近4場意甲雖是1勝3負，但在1比0贏維羅納之後，先後以1比2不敵祖雲達斯、拿玻里與熱拿亞，當中4名中場馬迪加尼(Agustin Martegani)、馬基奧尼(Giulio Maggiore)、達查奧拿(Loum Tchaouna)與簡達華(Antonio Candreva)，分別先開紀錄，惜球隊後勁不繼，致戰績低落。

馬基奧尼

羅馬早前辭退摩連奴(Jose Mourinho)，改由羅馬名宿迪羅斯(Daniele De Rossi)領軍即有好開始，上輪聯賽憑進攻中場艾沙拉維(Stephan El Shaarawy)交出2次助攻，造就中鋒盧卡古(Romelu Lukaku)與隊長羅倫素柏歷堅尼(Lorenzo Pellegrini)建功，主場2比1氣走維羅納。不過，球隊在意甲作客3連敗，今季聯賽客場勝率低迷，在目標爭前四一席下，今輪出訪弱旅，勢搏盡求聯賽連捷。

盧卡古