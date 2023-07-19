今日有咩波｜美職明星隊拉雜成軍 阿仙奴勢響美國之旅頭炮

今夏已用逾2億英鎊(約20.5億港元)擴軍的上屆英超亞軍阿仙奴，在香港時間明天早上將會作客華盛頓，出戰由曼聯名宿朗尼(Wayne Rooney)點兵的美職明星隊。客軍眾星如雲，面對拉雜成軍的主隊，當然可看高一線。

阿仙奴今次訪美之旅星光熠熠，焦點當然落在3大新兵、包括守將添巴(Jurrien Timber)、中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)及進攻好手(Kai Harvetz)；其中加盟只有數天、身價1.05億英鎊的迪格蘭賴斯，賽前被主帥阿迪達大讚可成球隊「燈塔」，燃亮大軍，令球隊變得更好，今場有望成這位英格蘭鋼鐵防中的地標戰。

此外兵工廠鋒線亦人才濟濟，其中上屆外借法甲踢出彩虹的美國國腳巴洛根(Folarian Bologun)，雖然正受意甲國際米蘭力邀加盟，但阿迪達表明會在今次美國之旅考驗此子在隊中作用，才定去留；加上上仗1比1和德乙紐倫堡時入波的新星翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)、加比爾馬天尼利(Garbriel Martinelli)及加比爾捷西斯(Garbriel Jesus)等進攻好手，今場勝券在握。

