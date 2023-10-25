今日有咩波｜聖占士主場威力強大 紐卡素歐聯勢贏多蒙特

主場強大，繼續追捧！歐聯死亡F組重頭戲，紐卡素迎戰多蒙特。紐卡素近期累計各項賽事主場已5連勝，包括上輪歐聯技術性擊倒同組最強對手巴黎聖日耳門(PSG)，霸氣十足；適逢多蒙特今屆歐聯表現平平，今場更不易反客為主，可捧主勝(球賽編號FB7424，10月26日03:00開賽)。

之前闊別歐聯廿載的紐卡素，今屆在聖占士公園出擊，雖曾在英超被利物浦奇蹟反勝，但7戰6勝仍是極佳戰績，火力有保證。在聖占士贏得最漂亮一仗，應是上輪歐聯4比1氣走PSG，一對射手哥林威爾遜(Callum Wilson)、阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)均具把握能力，球隊暫時1勝1和，在死亡之組絕對夠班；其中伊沙克上仗聯賽主場大炒水晶宮時，跟翼鋒米基爾阿米朗(Miguel Almiron)及「新聞人物」辛度東拿利(Sandro Tonali)，俱只以後備出場，可見球隊板凳深度足，留守主場出擊形勢更有利，預期可憑高位逼搶戰術，令對方守將受到高壓。

多蒙特歐戰成績未見突出

多蒙特雖屬歐聯黑馬，但今屆2戰僅取1和1負0入球，包括早前作客巴黎聖日耳門，以2球見負；上輪迎戰AC米蘭，亦只能悶和，從未展現出強大鋒力。上輪聯賽主場鬥實力平平的雲達不來梅，球隊幾經艱辛才憑祖利安白蘭特(Julian Brandt)一箭定江山，小勝對手。再者，隊內3大中堅曉姆斯(Mats Hummels)、歷卡斯蘇尼(Niklas Süle)與尼高舒洛達碧克(Nico Schlotterbeck)，均屬轉身較慢球員；今場要抵擋「黑白兵團」眾將快攻，恐怕力有不逮！

巴黎撼AC米蘭天時地利佔先

同時間另一場F組大戰，則由巴黎聖日耳門迎戰AC米蘭。巴黎聖日耳門上輪聯賽3球大勝斯特拉斯堡，各項賽事主場3連勝轟入9球，火力全開；適逢AC米蘭上輪聯賽早早10人應戰，最終1球僅負祖雲達斯，耗力甚巨，預期暫時2戰3分的巴黎聖日耳門，今場可憑主場之利打敗頭兩輪皆悶和對手的「紅黑兵團」AC米蘭(球賽編號FB7426，10月26日03:00開賽)。