今日有咩波｜聯賽威威 歐戰平平 PSG難讓巴塞

歐聯8強首回合今晚上演重量級大戰，由力爭首奪冠軍的法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)迎戰5屆冠軍、西甲勁旅巴塞隆拿。在法甲遙遙領先的PSG，雖說可以專心投入歐聯之爭，但在國內賽事缺乏頂級挑戰磨練下，打硬仗很多時都未能得心應手；尤其主力後衛阿舒拉夫(Achraf Hakimi)今場停賽，攻守都受到影響，今場寧捧受讓的巴塞隆拿。 (球賽編號FB4378，4月11日03:00開賽)

在法甲有10分優勢的PSG，奪標呼聲高唱入雲；既然大把在手，該隊上仗聯賽主場迎戰包尾的克萊蒙特，亦樂得先收起包括基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、李康仁、馬昆賀斯(Marquinhos)與門將基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)等多名主力，最終僅能賽和1比1；但反正並不影響大局，一眾主力今場都有望回歸正選，只是上仗聯賽頭部受傷的守將洛迪梅基尼(Nordi Mukiele)，被逼缺陣，加上阿舒拉夫停賽，PSG防線難免會有隱憂。

PSG歐聯遇難關

再者，PSG在法甲大超班，但在歐聯卻是戰績普通，上圈16強「雙殺」皇家蘇斯達，其實與對手當時正經歷低潮有關。再看PSG在分組賽與多蒙特、紐卡素及AC米蘭同組，結果分組賽6戰僅得2勝，如今遇上真正強手，面臨嚴峻考驗。