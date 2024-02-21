今日有咩波｜臨陣易帥射手低迷 拿玻里難擋巴塞

兩支褪色聯賽冠軍拿玻里與巴塞隆拿，今夜將在歐聯16強首回合交手。意甲盟主拿玻里今季表現大幅走樣兼近況平平，縱然今場會有射手域陀奧森漢(Victor Osimhen)復出擔正兼得地利，但臨陣換帥，難有勝望。反觀西甲王者巴塞自主帥沙維(Xavi)宣布季後離隊，近況反而回升；整體實力、人腳均在拿玻里之上，今場足智彩開出讓球平手盤，巴塞隆拿坐和望贏。(球賽編號FB1828，2月22日04:00開賽) 拿玻里上季在意甲稱霸，但去年夏天卻有功勳主帥史巴列堤、主將金玟哉及夏榮羅辛奴等主力離隊，戰力削減；結果今季表現大倒退，徘徊意甲中游，基本上可以提早與衛冕講拜拜。

拿玻里迎奧森漢復出 事實上，拿玻里近況極差，各項賽事近5戰只得一勝，期間有3場未能入波；季中接掌帥印的教頭馬沙利賽前被炒，由斯洛伐克國家隊主帥卡素拿「兼職」頂上至季尾，效果難料。球隊王牌射手域陀奧森漢已從非國盃後歸隊，今場可以候命。然而要注意的是該尼日利亞射手，在非國盃上陣7場僅入1球，狀態欠佳；今場要馬上拯救球隊，恐怕不易。 對手巴塞隆拿，自上月底聯賽不敵維拉利爾，主帥沙維宣布季後離職；踏入二月份表現卻明顯回升，近4場聯賽錄得3勝1和，要知道「地上最強」在西甲已被宿敵皇家馬德里拋甩8分，衛冕機會亦不樂觀，如今出戰歐聯，自然更具鬥志。