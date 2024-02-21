今日有咩波｜臨陣易帥射手低迷 拿玻里難擋巴塞

兩支褪色聯賽冠軍拿玻里與巴塞隆拿，今夜將在歐聯16強首回合交手。意甲盟主拿玻里今季表現大幅走樣兼近況平平，縱然今場會有射手域陀奧森漢(Victor Osimhen)復出擔正兼得地利，但臨陣換帥，難有勝望。反觀西甲王者巴塞自主帥沙維(Xavi)宣布季後離隊，近況反而回升；整體實力、人腳均在拿玻里之上，今場足智彩開出讓球平手盤，巴塞隆拿坐和望贏。(球賽編號FB1828，2月22日04:00開賽)
拿玻里上季在意甲稱霸，但去年夏天卻有功勳主帥史巴列堤、主將金玟哉及夏榮羅辛奴等主力離隊，戰力削減；結果今季表現大倒退，徘徊意甲中游，基本上可以提早與衛冕講拜拜。
拿玻里迎奧森漢復出
事實上，拿玻里近況極差，各項賽事近5戰只得一勝，期間有3場未能入波；季中接掌帥印的教頭馬沙利賽前被炒，由斯洛伐克國家隊主帥卡素拿「兼職」頂上至季尾，效果難料。球隊王牌射手域陀奧森漢已從非國盃後歸隊，今場可以候命。然而要注意的是該尼日利亞射手，在非國盃上陣7場僅入1球，狀態欠佳；今場要馬上拯救球隊，恐怕不易。
對手巴塞隆拿，自上月底聯賽不敵維拉利爾，主帥沙維宣布季後離職；踏入二月份表現卻明顯回升，近4場聯賽錄得3勝1和，要知道「地上最強」在西甲已被宿敵皇家馬德里拋甩8分，衛冕機會亦不樂觀，如今出戰歐聯，自然更具鬥志。
再者，上仗聯賽半場被調走的朗奴阿拿奧祖，據報只是為求穩陣起見，今場可如常鎮守巴塞防線。鋒線上，射手羅拔利雲度夫斯基上仗聯賽梅開二度，重拾佳態；新兵域陀洛基表現對辦，兵臨意大利南部，有力先下一城。
波圖老將比比迎阿仙奴考驗
另外，同晚尚有波圖主場對阿仙奴。主隊近期狀態反覆，近3場葡超僅1勝，防線仍要靠年屆40的比比支撐，難免有隱憂；對手「兵工廠」近期在英超5連勝入21球，中前場炮手腳風大順，今場乘勇出戰，有力贏波而回。(球賽編號FB1826，2月22日04:00開賽)