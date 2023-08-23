今日有咩波｜自由盃演阿甲內訌 小保加有力先贏競賽會

南美自由盃香港時間周四早上爆發8強內訌大戰，由傳統勁旅小保加在首回合先迎戰競賽會；以小保加近況配合主場威力，加上對手受傷兵困擾，今場有力拔頭籌(球賽編號FB4620，8月24日08:30開賽)。

今屆自由盃8強只餘兩支阿根廷球隊，卻「兩隊只能活一隊」，爭一個4強席位。6屆自由盃冠軍小保加在今年首階段聯賽慢熱，一度跌落中下游；但季尾發力奪得第7名，排名比今場對手、列12位的競賽會高。

不過小保加在自由盃表現穩定，尤其主場威力強大，今屆地頭出擊4戰3勝1和；其中16強在主場兩度領先下，被蒙特維多國民隊逼和，但最終射贏12碼。加盟不久的烏拉圭名牌前鋒卡雲尼(Edinson Cavani)，該仗以正選披甲，之後上仗聯賽次階段首戰，主場擔正有士哥，協助球隊以3比1打敗CA普拉坦斯，火速融入；今場又會跟上仗阿甲被收起的射手米基爾米倫迪爾(Miguel Merentiel)合組雙箭頭，火力有保證。