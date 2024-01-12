今日有咩波｜般尼盧頓 護級「大」過天

今晚深夜本輪英超優先場，兩支升班馬般尼與盧頓，提早上演護級大戰。般尼季內聯賽主場只嘗一勝，但正是狂勝另一支升班馬錫菲聯；盧頓季內聯賽作客贏過2場，手下敗將是護級分子錫菲聯與愛華頓。碰巧兩隊上輪聯賽均僅負2比3，實力有限但勝在鬥志十足，今場博入球「大」啱數！(球賽編號FB0295，1月13日03:45開賽)

剛在英足盃作客熱刺僅敗出局的般尼，上輪聯賽出訪阿士東維拉，同樣是功虧一簣；防守中場辛達貝治(Sander Berge)下半場早段雖然「2黃1紅」被逐，但球隊仍憑一對箭頭利尼科士打(Lyle Foster)及安杜尼(Zeki Amdouni)建功，一度克服兩度落後兼10人應戰的劣勢，可惜完場前被判罰12碼，就此功敗垂成。