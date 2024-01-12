今日有咩波｜般尼盧頓 護級「大」過天

今晚深夜本輪英超優先場，兩支升班馬般尼與盧頓，提早上演護級大戰。般尼季內聯賽主場只嘗一勝，但正是狂勝另一支升班馬錫菲聯；盧頓季內聯賽作客贏過2場，手下敗將是護級分子錫菲聯與愛華頓。碰巧兩隊上輪聯賽均僅負2比3，實力有限但勝在鬥志十足，今場博入球「大」啱數！(球賽編號FB0295，1月13日03:45開賽)
剛在英足盃作客熱刺僅敗出局的般尼，上輪聯賽出訪阿士東維拉，同樣是功虧一簣；防守中場辛達貝治(Sander Berge)下半場早段雖然「2黃1紅」被逐，但球隊仍憑一對箭頭利尼科士打(Lyle Foster)及安杜尼(Zeki Amdouni)建功，一度克服兩度落後兼10人應戰的劣勢，可惜完場前被判罰12碼，就此功敗垂成。
般尼主場戰英超無優勢
上季在英冠以逾百分封王的般尼，今季保留不少升班功臣，但主帥高柏尼(Vincent Kompany)卻要一班踢慣主攻華麗足球的進攻好手，來到英超改踢防守足球，效果不彰，季內亦經常大敗，現時排尾二。球隊今季聯賽主場戰績相當嚇人，10戰1勝9負，唯一勝仗卻以5比0狂勝錫菲聯；今夜遇上另一支升班馬，必見獵心喜。
靠勝出升班附加賽、首次躋身英超的盧頓，主帥愛華士(Rob Edwards)的作戰方針，比英冠更「英冠」，踢法簡單直接。有幸今季引入2名前英格蘭國腳安祖斯唐辛(Andros Townsend)與巴克里(Ross Barkley)後，戰力及比賽經驗顯然得到提升，亦令前線的艾迪巴約(Elijah Adebayo)不致孤掌難鳴。該隊上輪英超鬥車路士，後兩者就曾取得進帳，奈何球隊早早遙遙落後，最終力拚僅敗富豪兵團車路士，敗不足辱。
盧頓早前才接連擊敗紐卡素與錫菲聯，取得英超連勝，現排尾3；今戰出訪防線向來欠穩的般尼，預期雙方勢必拚過你死我活，入球不會少！