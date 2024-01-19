今日有咩波｜般茅陣容不整 利物浦鋒銳不留手

繼阿仙奴後，周日英超重頭戲輪到「一哥」利物浦出場，南下出訪般尼茅夫。「紅軍」利物浦近期雖然人腳不整，但季內勝在表現平穩，應贏則贏，絕少大意失分；對手般尼茅夫近況亦勇，但今戰前中後3線均有主力缺陣，要阻止紅軍搶3分有難度，可捧客勝！(1月22日00:30開賽)

在英超接連擊敗般尼與紐卡素的利物浦，之後在盃賽先後打敗阿仙奴與富咸，累計4連勝；聯賽作客亦連贏3場，場場入2球。無疑穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)出戰非國盃、遠藤航(Wataru Endō)出戰亞洲盃，連同阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)和蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)養傷，令主帥高路普(Jürgen Klopp)大亂陣腳。幸好紅軍前線「4大才子」路易斯迪亞斯(Luis Díaz)、達雲紐尼斯(Darwin Núñez)、迪亞高祖達(Diogo Jota)與加普(Cody Gakpo)，近期悉數能夠取得入球，進攻火力依舊有保證。