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波經
2024-01-19 04:28:53
日報

今日有咩波｜般茅陣容不整 利物浦鋒銳不留手

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利物浦

繼阿仙奴後，周日英超重頭戲輪到「一哥」利物浦出場，南下出訪般尼茅夫。「紅軍」利物浦近期雖然人腳不整，但季內勝在表現平穩，應贏則贏，絕少大意失分；對手般尼茅夫近況亦勇，但今戰前中後3線均有主力缺陣，要阻止紅軍搶3分有難度，可捧客勝！(1月22日00:30開賽)

在英超接連擊敗般尼與紐卡素的利物浦，之後在盃賽先後打敗阿仙奴與富咸，累計4連勝；聯賽作客亦連贏3場，場場入2球。無疑穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)出戰非國盃、遠藤航(Wataru Endō)出戰亞洲盃，連同阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)和蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)養傷，令主帥高路普(Jürgen Klopp)大亂陣腳。幸好紅軍前線「4大才子」路易斯迪亞斯(Luis Díaz)、達雲紐尼斯(Darwin Núñez)、迪亞高祖達(Diogo Jota)與加普(Cody Gakpo)，近期悉數能夠取得入球，進攻火力依舊有保證。

利物浦

紅軍聯賽13場不敗

以往紅軍「海鮮波」味道極濃，但今季穩定性明顯有改善，自從9月底最終只剩9人應戰下，作客1比2僅負熱刺，暫錄得本季唯一英超敗仗後，聯賽已保持13場不敗。近期，紅軍更成為英超後勁王，多場賽事均在尾段取得入球，韌力、鬥志兼備；今戰出訪踢法上較進取、防線空位較多的般尼茅夫，預期客軍邊路進襲、快速反擊，將成勝負關鍵。

般尼茅夫

般尼茅夫陣容不整

由前畢爾包名宿伊拉奧拿(Andoni Iraola)領軍的般尼茅夫，近期表現愈來愈對辦，上輪聯賽被熱刺擊敗前，曾創造一段7戰6勝1和勇取19分的佳績，升至中下游，主場表現亦強勁，火力十足。不過，後防大將辛尼斯(Marcos Senesi)累積黃牌夠數，今戰停賽；一對翼鋒施曼約(Antoine Semenyo)、奧達拉(Dango Ouattara)亦要出戰非國盃。近期就連王牌射手蘇蘭基(Dominic Solanke)和隊長萊特基利(Lloyd Kelly)亦有輕傷在身，陣容不整下要力抗紅軍來犯，般茅恐怕力有不逮。

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