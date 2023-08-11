今日有咩波｜艾美利亞主場可擋華歷簡奴

新一季西甲今晚深夜開鑼，由艾美利亞迎戰華歷簡奴打頭陣，預計上屆成功護級的艾美利亞，有力在主將、名帥離隊的華歷簡奴身上取得甜頭；足智彩開出讓球平手盤，可博主隊坐和望贏 (球賽編號FB4085，8月12日01:30開賽，now632台直播)。

艾美利亞上屆以1分之微，壓倒華拉度列，避免做升降機，球隊上季尾主場最後6場西甲取得3勝2和1負成關鍵；今夏由從沙特回歸西甲的維森特摩蘭奴(Vicente Moreno)領軍，球會賽5戰只嘗一敗，並買斷前鋒雷斯蘇亞雷斯(Luis Suarez)、法甲蘭斯引入年輕中場迪安路比(Dion Lopy)及貝迪斯守將艾格干沙利斯(Edgar Gonzalez)，三人今場料全以正選上陣。