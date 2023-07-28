今日有咩波｜英格蘭女足熱身後誓顯王者實力 可擒丹麥女足(附女子世界盃直播賽程)

上仗前線發揮未盡如意的英格蘭女足，為了證明衝出歐洲後，也能征服世界；今天香港時間下午，在悉尼舉行的女子世界盃決賽周分組賽D組，遇上另一歐洲隊丹麥女足，或會改動鋒線組合，以一顯歐洲盟主本色，可熱捧主勝。 (球賽編號FB8026，7月28日16:30開賽)

英格蘭女足首戰慢熱

原以為上仗遇海地女足，可輕易全取3分的「三獅女兵團」，結果表現在水準之下；上半場只靠對方球員在禁區犯手球，由中場史丹維(Georgia Stanway)「補中」12碼得手，先開紀錄。海地女足不乏入球機會，只是英格蘭女足門將艾普斯(Mary Earps)最終化險為夷，為「三獅」錄得第6次參賽決賽周以來，第3次在首戰贏波，表現例慢熱。

今夏由曼聯轉會阿仙奴的箭頭盧素(Alessia Russo)，上仗擔正出場，只曾有一次頭槌門被對方救出，較具威脅；預計主帥韋嘉文(Sarina Wiegman)今場或改用應屆英格蘭女子超級聯賽(WSL)神射手戴莉(Rachel Daly)，跟曼城「雙妹」咸姆(Lauren Hemp)及姬莉(Chole Kelly)合力攻堅，加強火力。