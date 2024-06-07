今日有咩波｜英格蘭最後檢閱 誓挫冰島

歐國盃奪標大熱英格蘭在決賽周前的最後熱身賽，今晚在溫布萊迎戰冰島。「三獅兵團」上仗半力出戰下，輕鬆以3比0大勝波斯尼亞，今場在大名單決選前的最後衝刺，眾將都會格外落力；加上主力如布卡約沙卡、史東斯及高比明奴等都有望復出擔正，戰力將進一步提升，面對陣容不整兼戰意有限的冰島，不難贏波。(球賽編號FB7181，6月8日02:45開賽)
英軍主帥修夫基將會在今場賽後，即向賽會提交26人名單，一眾邊緣國腳都要在今夜力爭表現。主帥對球員在上仗的表現亦算滿意，新星前鋒高爾彭馬、馬克古希及伊比爾治伊斯等，都獲得其點名讚賞。
英格蘭料輪換試陣
不過，今場修夫基必會為陣容作調整，上仗未有出戰如布卡約沙卡、史東斯、高比明奴及迪格蘭賴斯等，都有望重返正選陣容作考驗。隊長射手哈利卡尼傷愈回歸，上仗後備登場都有入波，今戰都會得到更多上陣時間提升狀態。大軍暫時仍有哈利馬古尼、勞基梳爾與安東尼哥頓養傷；但今場強陣出戰，加上地利，贏波應是簡單任務。
冰島在歐國外附加賽不敵烏克蘭而無緣決賽周，今場只是為9月的歐國聯作準備，戰意有限。球隊鋒線主力包括艾拔古蒙臣及艾費特芬保加臣均未有入選今戰及之後作客荷蘭兩場友賽，戰力有限，更要客場出戰，今場無力招架。
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