今日有咩波｜英格蘭最後檢閱 誓挫冰島

歐國盃奪標大熱英格蘭在決賽周前的最後熱身賽，今晚在溫布萊迎戰冰島。「三獅兵團」上仗半力出戰下，輕鬆以3比0大勝波斯尼亞，今場在大名單決選前的最後衝刺，眾將都會格外落力；加上主力如布卡約沙卡、史東斯及高比明奴等都有望復出擔正，戰力將進一步提升，面對陣容不整兼戰意有限的冰島，不難贏波。(球賽編號FB7181，6月8日02:45開賽)

英軍主帥修夫基將會在今場賽後，即向賽會提交26人名單，一眾邊緣國腳都要在今夜力爭表現。主帥對球員在上仗的表現亦算滿意，新星前鋒高爾彭馬、馬克古希及伊比爾治伊斯等，都獲得其點名讚賞。