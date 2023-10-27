今日有咩波｜英超上演曼市打吡 曼聯難敵曼城

進攻呆滯，難擋藍月！今輪英超重頭戲，必屬香港時間周日晚在奧脫福舉行的曼市打吡。連同上仗歐聯死裡逃生，曼聯各項賽事雖已3連捷，但場場贏得辛苦，表現欠說服力；而衛冕英超的曼城，上仗歐聯半力出擊下贏來似難實易，今戰陣容完整，作客亦有望以質取勝(10月29日23:30開賽)。

哈利馬古尼(Harry Maguire)與奧拿拿(Andre Onana)今屆雖一度成為笑柄，但上仗歐聯鬥哥本哈根；前者一箭定江山，後者補時最後一刻勇救12碼，二人突然成為贏波最大功臣。不過，紅魔主場鬥哥本哈根亦贏得如此尷尬，反映該隊的進攻呆滯；拉舒福特(Marcus Rashford)、安東尼馬菲奧斯(Antony)長期缺態，般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)的後上與策應能力亦不及之前。