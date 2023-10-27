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波經
2023-10-27 04:29:59
日報

今日有咩波｜英超上演曼市打吡 曼聯難敵曼城

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進攻呆滯，難擋藍月！今輪英超重頭戲，必屬香港時間周日晚在奧脫福舉行的曼市打吡。連同上仗歐聯死裡逃生，曼聯各項賽事雖已3連捷，但場場贏得辛苦，表現欠說服力；而衛冕英超的曼城，上仗歐聯半力出擊下贏來似難實易，今戰陣容完整，作客亦有望以質取勝(10月29日23:30開賽)。

哈利馬古尼(Harry Maguire)與奧拿拿(Andre Onana)今屆雖一度成為笑柄，但上仗歐聯鬥哥本哈根；前者一箭定江山，後者補時最後一刻勇救12碼，二人突然成為贏波最大功臣。不過，紅魔主場鬥哥本哈根亦贏得如此尷尬，反映該隊的進攻呆滯；拉舒福特(Marcus Rashford)、安東尼馬菲奧斯(Antony)長期缺態，般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)的後上與策應能力亦不及之前。

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曼聯中場防守成關鍵

老將基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)上仗半場入替後，無疑增添了中場的創造力；但今戰硬撼英超擂台躉曼城，究竟主帥滕哈格(Erik ten Hag)會否夠膽放棄麥湯米尼(Scott McTominay)與蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)的雙防中組合，又是另一項課題。畢竟，巴西鐵漢卡斯米路(Casemiro)養傷，對曼聯中場線影響絕對不輕。

對手曼城近期戰績未算突出，但要留意3連敗只因主力防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)停賽；此子在陣，球隊攻守平衡得多，贏波把握大增。王牌射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)剛戰歐聯在球隊收起不少主力下，梅開二度，門前把握力屬頂級；今場必會令紅魔上仗兩大福將，在防守上遇上極多麻煩。比利時快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)今夏加盟，令曼城在打法上，增添另一個突破點；而阿根廷新星祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)上位，後上攻門煞食，藍月進攻威力無損。

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近年對賽 曼城較曼聯佔優

曼聯近3戰英超主場兩敗，包括不敵白禮頓及水晶宮；近年在同城打吡戰亦多數失利，累計近5戰交手1勝4負，在今場攻守皆有疑點下，要在奧脫福延續近期佳績，恐怕不易！

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