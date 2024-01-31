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波經
2024-01-31 04:29:58
日報

今日有咩波｜英超利物浦鬥車路士 紅軍人齊撐高普

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利物浦 高普

利物浦主帥高普季尾離隊，眾將都會為他爭取好成績。

利物浦 高普

周三英超爆發「紅藍」大戰，榜首利物浦火併車路士。紅軍主帥高普(Jurgen Klopp)季尾離任消息一出，震驚整個球壇，但隊內士氣並無不妥，剛在英足盃大炒諾域治晉級，大好消息是幾大主力悉數復出；今場遇上季內客場表現甚差的車路士，主勝必捧！(球賽編號FB0987，2月1日04:15開賽)

縱然主帥高普季後離隊已定成局，幸好紅軍眾將不捨之情，轉化成動力；球隊上圈英足盃迎戰諾域治，達雲紐尼斯(Darwin Nunez)、迪亞高祖達(Diogo Jota)等尖刀均有士哥，在笑用兵下，5比2淘汰對手，打入第5圈，計近5戰在晏菲路4勝1和入17球。

利物浦
利物浦

利物浦中後場多將傷愈

上仗大勝振軍心之餘，紅軍焦點亦落在中場大將蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)，以及一對出擊二閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)與阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)，均能成功克服傷患後備落場。3名主力及時復出，對於下半季衝擊4冠王，如打了一支強心針；而且衛冕聯賽的曼城來勢洶洶，紅軍必不敢怠慢。

車路士
車路士

今夜對手車路士早前雖在英聯盃4強次回合，憑高爾彭馬(Cole Palmer)梅開二度，領軍主場6比1狂數米杜士堡，昂然晉身決賽，2月尾將與利物浦爭冠軍。不過，藍戰士剛戰英足盃主場與阿士東維拉悶和0比0，表現繼續反覆難靠。

無疑車路士已在英超3連勝，但客場演出卻遠不及主場，計近5輪英超作客只曾3比2險勝盧頓，其餘4戰全敗；今戰出訪季內英超主場10戰8勝2和不敗的紅軍，凶多吉少。 

曼城近9場全勝般尼

同晚，曼城主場欣逢般尼。「藍月」曼城上圈英足盃遇上全程死守的熱刺，小勝晉級，表現一般；幸好對上英超9戰鬥般尼全勝，入球機器艾寧夏蘭特(Erling Haaland)傷愈隨時候命，遇上藍月名宿、高柏尼(Vincent Kompany)掌帥印的尾二般尼，主隊為後上爭霸，一於冇面俾，今場有力大炒對手！(球賽編號FB0991，2月1日03:30開賽)

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