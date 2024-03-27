今日有咩波｜英超回歸大戰連場 紐卡素韋斯咸鬥攻格

英超回歸大戰連場，周六晚打頭陣是紐卡素迎戰韋斯咸。傷兵滿營的紐卡素，失球數字嚴重高企，幸好鋒力不俗；遇上上仗英超慘吃幾次詐糊，應贏變和的韋斯咸，今場入球不會少！(球賽編號FB3538，3月30日20:30開賽)
整季飽受嚴重傷兵問題困擾的紐卡素，近期又有後防大將保治文(Sven Botman)因傷提早收咧；一對右閘捷比亞(Kieran Trippier)和利夫拿文度(Tino Livramento)亦有傷在身，上陣成疑。只見上仗英足盃作客兩球不敵曼城時，「黑白兵團」改打3中堅，更以翼鋒積及梅菲(Jacob Murphy)串演右翼衛，但效果一般；隊內唯一正宗右閘艾美卡夫(Emil Krafth)，近年備受嚴重膝傷困擾，長期缺態。
紐卡素防守成弱項
計近5輪主場聯賽，紐卡素雖曾在本月初3球大炒狼隊，但其餘4仗不勝勁失12球，防線千瘡百孔，淪為英超中游；且看剛晉身英格蘭大國腳的安東尼哥頓(Anthony Gordon)，以及可靠射手阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，能否領軍以攻代守，主場制勝。
排名稍高的「鎚仔幫」韋斯咸，近期在英超連和，鬥般尼落後兩球下追和是好彩；但上仗連番食詐糊下被阿士東維拉逼和，有點不幸。今場最麻煩是防守中場艾臣奧馬艾華利斯(Edson Álvarez)，累積10面黃牌自動停賽2場；幸好有輕傷在身的中鋒米查利安東尼奧(Michail Antonio)與好波之人古達斯(Mohammed Kudus)，國際賽期雙雙免役，連同回勇快馬查洛保雲(Jarrod Bowen)，鎚仔幫進攻火力不用懷疑，今場料是鬥攻格。
曼聯近況回勇 劍指前四
周六尾場，賓福特鬥曼聯。賓福特上輪開波不久即有左閘利古朗(Sergio Reguilón)領紅牌，最終僅憑中堅基斯杜化艾查(Kristoffer Ajer)破蛋，1比2敗走般尼；近6輪英超只得1分，護級響警號。曼聯上仗英超主場2比0擊敗愛華頓，之後英足盃加時尾段絕殺利物浦，士氣進一步提升；紅魔計近4場英超作客3勝1負，只曾不敵曼城，遇上防線崩壞的賓福特，今場必捧客勝！(球賽編號FB3539，3月31日04:00開賽)