今日有咩波｜英超回歸大戰連場 紐卡素韋斯咸鬥攻格

英超回歸大戰連場，周六晚打頭陣是紐卡素迎戰韋斯咸。傷兵滿營的紐卡素，失球數字嚴重高企，幸好鋒力不俗；遇上上仗英超慘吃幾次詐糊，應贏變和的韋斯咸，今場入球不會少！(球賽編號FB3538，3月30日20:30開賽)

整季飽受嚴重傷兵問題困擾的紐卡素，近期又有後防大將保治文(Sven Botman)因傷提早收咧；一對右閘捷比亞(Kieran Trippier)和利夫拿文度(Tino Livramento)亦有傷在身，上陣成疑。只見上仗英足盃作客兩球不敵曼城時，「黑白兵團」改打3中堅，更以翼鋒積及梅菲(Jacob Murphy)串演右翼衛，但效果一般；隊內唯一正宗右閘艾美卡夫(Emil Krafth)，近年備受嚴重膝傷困擾，長期缺態。

紐卡素防守成弱項

計近5輪主場聯賽，紐卡素雖曾在本月初3球大炒狼隊，但其餘4仗不勝勁失12球，防線千瘡百孔，淪為英超中游；且看剛晉身英格蘭大國腳的安東尼哥頓(Anthony Gordon)，以及可靠射手阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，能否領軍以攻代守，主場制勝。