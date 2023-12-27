熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-12-27 04:30:34
日報

今日有咩波｜英超曼城追落後無失「拖」 訪葛迪遜公園例不失手

分享：
曼城 菲爾科頓 愛華頓 艾華利斯 科頓

英超快車，馬不停蹄！今晚深夜3場大戰，焦點當然是世冠盃盟主曼城火速回歸英超戰場，出訪「拖肥」愛華頓。愛華頓上輪敗走熱刺，失運兼損兵；反觀曼城早前捧盃過程如練波，加上近季作客葛迪遜公園從不失手，今場「客勝」穩開！(球賽編號FB9954，12月28日04:15開賽)

愛華頓上輪作客熱刺，早段連環失守，及後雖反客為主，可惜連番攻門中柱又中楣，射手卡維特利雲(Calvert-Lewin)又食詐胡，最終僅憑復出的安達高美斯(Andre Gomes)破蛋，1比2敗走倫敦，聯賽4連勝後斷纜。該仗傷出的伊祖沙古爾(Gueye)及另一中場杜哥利(Doucoure)，今場料因傷缺陣，「拖肥」中場掃蕩力受損，面對曼城大受考驗。

艾華利斯世冠盃顯光芒

曼城剛在世冠盃先以3球輕取浦和紅鑽，再4蛋贈富明尼斯，贏波過程輕鬆如踢練習賽；其中鬥富明尼斯才亮相的射手祖利安艾華利斯(Alvarez)，決賽交出2入波1助攻，成為最佳球員，表現光芒四射；近仗移入中路成為進攻核心的菲爾科頓(Foden)，亦續有好表現，今場二人再成爭勝重心。

縱然藍月主帥哥迪奧拿(Guardiola)，今夜未必會將3名傷愈主力——艾寧夏蘭特(Haaland)、奇雲迪布尼(De Bruyne)與謝利美杜古(Doku)急派上場，但人腳調動依然充裕。計及對賽往績，葛迪遜公園球場近年成為曼城的「遊樂場」；藍月對上6次聯賽到訪，全勝而回，其中5次更淨勝最少2球。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受