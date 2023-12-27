今日有咩波｜英超曼城追落後無失「拖」 訪葛迪遜公園例不失手

愛華頓上輪作客熱刺，早段連環失守，及後雖反客為主，可惜連番攻門中柱又中楣，射手卡維特利雲(Calvert-Lewin)又食詐胡，最終僅憑復出的安達高美斯(Andre Gomes)破蛋，1比2敗走倫敦，聯賽4連勝後斷纜。該仗傷出的伊祖沙古爾(Gueye)及另一中場杜哥利(Doucoure)，今場料因傷缺陣，「拖肥」中場掃蕩力受損，面對曼城大受考驗。

英超快車，馬不停蹄！今晚深夜3場大戰，焦點當然是世冠盃盟主曼城火速回歸英超戰場，出訪「拖肥」愛華頓。愛華頓上輪敗走熱刺，失運兼損兵；反觀曼城早前捧盃過程如練波，加上近季作客葛迪遜公園從不失手，今場「客勝」穩開！(球賽編號FB9954，12月28日04:15開賽)

艾華利斯世冠盃顯光芒

曼城剛在世冠盃先以3球輕取浦和紅鑽，再4蛋贈富明尼斯，贏波過程輕鬆如踢練習賽；其中鬥富明尼斯才亮相的射手祖利安艾華利斯(Alvarez)，決賽交出2入波1助攻，成為最佳球員，表現光芒四射；近仗移入中路成為進攻核心的菲爾科頓(Foden)，亦續有好表現，今場二人再成爭勝重心。

縱然藍月主帥哥迪奧拿(Guardiola)，今夜未必會將3名傷愈主力——艾寧夏蘭特(Haaland)、奇雲迪布尼(De Bruyne)與謝利美杜古(Doku)急派上場，但人腳調動依然充裕。計及對賽往績，葛迪遜公園球場近年成為曼城的「遊樂場」；藍月對上6次聯賽到訪，全勝而回，其中5次更淨勝最少2球。