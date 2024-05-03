今日有咩波｜英超爭標鬥入直路 阿仙奴誓炒般尼茅夫

英超3連勝轟入10球的阿仙奴，目前領先「藍月」曼城1分但多賽1場；球隊繼主場狂數車路士後，上仗北倫敦打吡作客熱刺，半場已3球在手，無疑兵工廠防線卻少有地在下半場不只一次出現混亂，但總算能夠堅守到尾，險勝3比2而回。

英超明晚早場先演阿仙奴迎戰般尼茅夫。「兵工廠」阿仙奴上輪揚威北倫敦，如今難關已過，是役回師福地出戰，休息充足霸氣更勁；遇上季內出訪強隊近乎全敗的般尼茅夫，爭標鬥入直路不容有失，兵工廠今場有力大炒對手！(球賽編號FB5845，5月4日19:30開賽)

阿仙奴2024年強勢

阿仙奴踏入2024年後，在英超只失5分，包括賽和曼城及不敵維拉，其餘應贏則贏；首循環出訪般尼茅夫亦贏4球，累計近2季聯賽3鬥對手全勝轟入10球。爭霸當前，回師強大的酋長球場出戰，當然繼續會用快刀斬亂麻；喜見眾炮手包括夏維斯及布卡約沙卡等腳風大順，明晚又會連珠炮發。

般尼茅夫近況回勇，上輪更在主場3球大炒白禮頓，聯賽連勝，數字上仍有些微機會競逐來屆歐戰入場券，主帥伊拉奧拿的領軍能力不用懷疑。不過，球隊實力有限，季內出訪曼城、利物浦、維拉及熱刺同樣大敗收場，左閘卻基斯今場停賽，而幾匹快馬施曼尤、辛尼斯達拿、泰華尼亞亦備受傷患困擾；遇上全速爭霸的阿仙奴，恐怕要大敗離開倫敦！