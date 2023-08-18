今日有咩波｜英超獨腳戲 森林主場有力劈錫菲聯

森林主場，搶分保證！長期在英冠的老對手，本屆在英超第2戰即相逢，由上屆護級成功的諾定咸森林，迎戰升班馬錫菲聯。森林上屆靠主場出色的表現，成功避免做「升降機」；今戰遇上實力及人腳不足的錫菲聯，有力打開勝門 (球賽編號FB4364，8月19日02:45開賽)。

森林上仗作客阿仙奴在一致看淡下，表現反而有驚喜，早段有箭頭比蘭莊臣(Brennan Johnson)單刀失機；尾段換入從曼聯加盟的翼鋒艾蘭加(Anthony Elanga)快放傳中予另一後備出場的箭頭艾禾尼爾(Taiwo Awonyi)破蛋，輸1比2離開倫敦，不足為辱。球隊上屆取得38分排尾五，主場獨得30分是升班後首季「保命」主因；連阿仙奴及利物浦亦要在森林主場喪師，主帥谷巴(Steve Cooper)今場必變陣主攻，面對近年在英冠的老對手錫菲聯，不論球員在英超經驗及質素皆勝一籌，可以打開勝門。