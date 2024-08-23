今日有咩波｜英超白禮頓無懼「魔」襲 少帥領軍重拾朝氣

由英超史上最年輕領隊帶領的「海鷗」白禮頓，今輪英超打頭陣，明晚早場迎戰同樣在首戰旗開得勝的「紅魔」曼聯；以球隊首戰重拾朝氣，加上對賽佔優，無懼客軍來犯，主隊有力坐和望贏(球賽編號FB9566，8月24日19:30開賽)。
白禮頓今夏改聘協助聖保利升上德甲的31歲少帥賀斯拿，首戰令擁躉喜出望外；面對上屆季中後非常硬淨的愛華頓，派出新兵中場韋爾化及耶古保緬迪、傷愈的日本翼鋒三占薰，以及38歲的占士米拿及老牌箭頭韋碧克擔正，這支老少組合推進爽朗，輕鬆大勝3比0，成為首輪贏得最多的英超球隊。
白禮頓新箭頭潛力高
白禮頓主力甚至主帥，近年受大會挖角，但換來大筆資金；剛以這支南部大軍的紀錄轉會費4,000萬鎊(約4億港元)，簽下英冠列斯聯的法國年輕前鋒佐真奴魯達，後者早年在德甲成名，如今被來自德甲的賀斯拿相中，有望加強火力。白禮頓連同今夏球會賽5戰全勝，雖然上屆季尾主場曾吞紅魔兩蛋，但「海鷗」當時傷疲交煎，潰不成軍，不能作準；查再之前4次英超交手全勝紅魔，配合首戰大勝的氣勢，明晚在地頭不會輸蝕。
曼聯上仗主場險勝富咸，只靠荷蘭新兵約舒亞舒克斯後備入替，戰至87分鐘禁區內妙射得手，全取3分。主帥滕哈格今夏獲會方支持，大事增兵，重點招攬阿積士體系球員；摩洛哥的馬沙拉奧上仗即任正選右閘，「荷蘭金童」馬菲斯迪歷特後備出場；但面對富咸突擊，其實也有不少險象，後防默契仍有大幅進步空間。
曼聯拉舒福特未有態
紅魔攻力更有疑問，再用般奴費南迪斯作「偽9」箭頭，此子多番失機，下半場換入阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯，表現才稍好；英格蘭前鋒拉舒福特持續態沉，箭頭海倫養傷，攻守俱有疑點下，今場五五波寧撐主隊。