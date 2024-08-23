今日有咩波｜英超白禮頓無懼「魔」襲 少帥領軍重拾朝氣

由英超史上最年輕領隊帶領的「海鷗」白禮頓，今輪英超打頭陣，明晚早場迎戰同樣在首戰旗開得勝的「紅魔」曼聯；以球隊首戰重拾朝氣，加上對賽佔優，無懼客軍來犯，主隊有力坐和望贏(球賽編號FB9566，8月24日19:30開賽)。

白禮頓今夏改聘協助聖保利升上德甲的31歲少帥賀斯拿，首戰令擁躉喜出望外；面對上屆季中後非常硬淨的愛華頓，派出新兵中場韋爾化及耶古保緬迪、傷愈的日本翼鋒三占薰，以及38歲的占士米拿及老牌箭頭韋碧克擔正，這支老少組合推進爽朗，輕鬆大勝3比0，成為首輪贏得最多的英超球隊。

白禮頓新箭頭潛力高

白禮頓主力甚至主帥，近年受大會挖角，但換來大筆資金；剛以這支南部大軍的紀錄轉會費4,000萬鎊(約4億港元)，簽下英冠列斯聯的法國年輕前鋒佐真奴魯達，後者早年在德甲成名，如今被來自德甲的賀斯拿相中，有望加強火力。白禮頓連同今夏球會賽5戰全勝，雖然上屆季尾主場曾吞紅魔兩蛋，但「海鷗」當時傷疲交煎，潰不成軍，不能作準；查再之前4次英超交手全勝紅魔，配合首戰大勝的氣勢，明晚在地頭不會輸蝕。