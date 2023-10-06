今日有咩波｜英超開季以來最強激戰 曼城回勇有力破「兵」

藍月回勇，有力破兵！「藍月」曼城剛戰歐聯踢出漂亮一仗，充份顯示強大實力及不凡的調動本領，回師英超在本輪壓軸戰、周日香港時間晚上作客阿仙奴，客軍有力贏波，保榜首優勢。足智彩開出讓球平手盤，可取客勝 (球賽編號：FB6702，10月8日23:30開賽)。

兩支上屆冠、亞軍，今戰在酋長球場碰頭，合組開季以來聯賽最強激戰，但賽前在歐聯卻有不同際遇。曼城作客德甲RB萊比錫，在中場主將貝拿度施華(Bernado Silva)復出，轉踢攻中的菲爾科頓(Phil Foden)先開紀錄；加上主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)神調動，尾段調入前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)及快翼謝利美杜古(Jeremy Doku)，二人結果各以個人技術攻入一球，3比1贏波而回，並一吐之前聯賽敗走狼隊的烏氣。

曼城艾華利斯腳風順

曼城除攻中奇雲迪布尼(Kelivn de Buryne)長休外，大好消息是傷疲盡起；哥帥上仗大讚推上中場的英格蘭小將歷高利維斯(Rico Lewis)，踢足全場，表現出色。「神鋒」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)近兩仗上陣未有貢獻任何入波及助攻，但這位上屆英超神射手，上季聯賽兩勝阿仙奴時，共交出2入球2助攻；今場必定令主隊雙中堅威廉沙列巴(William Salba)及加比爾馬加希斯(Garbriel Magalhaes)頭痛不已。

曼城本輪前7勝1負仍居榜首，阿仙奴少1分跟北倫敦宿敵熱刺並列次席；不過「兵工廠」上仗歐聯1比2反敗給主場的朗斯，最不幸是攻擊主力、英格蘭翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)傷出，此子今場能否再創連續88場英超正選上陣紀錄，大有疑問。另一快翼加比爾馬天尼利(Garbiel Martinelli)因傷已缺陣5場，主隊今場或出現「雙翼齊跛」的危機。

