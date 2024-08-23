今日有咩波｜英超阿仙奴守穩 作客維拉博「細」

本周英超重頭大戰，落在明晚尾場「雙阿」大戰。「兵工廠」阿仙奴上屆再度失落聯賽錦標，季尾主場不敵維拉是致命傷；對手由「倒戈」領隊艾馬利帶領下，戰力變強，以阿仙奴作客超強守力，今場會以穩中求勝制敵，入球中位數[2.5]球，可先取「細」(球賽編號FB9565，8月25日00:30開賽)。
兵工廠上屆主、客場被維拉「雙殺」兼0入球，其中季尾主場一戰，安排在歐聯8強鬥拜仁之間；不喜輪換的主帥阿迪達，該仗在一眾主力有後顧兼尾段出現疲態，末段連番失守致敗，最終阿仙奴又是二奶命，延續20年英超無冠噩夢。
今屆兵工廠捲土重來，聯賽首戰原班人馬出擊，靠夏維斯及布卡約沙卡各入一球，2比0氣走狼隊；但嚴格來說，狀態頂多七、八成，中後場甩漏不少，可幸後防鐵三角包括門將拉也不負金手套威名，保住不失，以上屆球隊聯賽作客19戰只失13球的超強守力，今場面對中前場壓迫力強的維拉，將先以守為攻。
維拉近年彈起，西班牙主帥艾馬利居首功，他之前登陸英超接替雲格任兵工廠主帥，但球隊戰績欠佳被炒；但前年年尾崔護重來，挽回名聲，上屆更為維拉取得第4名。球隊首戰同樣取得好開始，作客靠中場新兵奧拿拿及後備前鋒杜蘭入波，2比1打敗主場的韋斯咸。
維拉前線多快馬
上屆「雙殺」阿仙奴的3大入波功臣，箭頭奧尼屈堅斯、翼鋒里安拜尼及約翰麥甘尼，上仗全列正選，今場又會是兵工廠防線大患；最重要是剛跟維拉續約的阿根廷國家隊首席門將伊美馬天尼斯，今場同樣倒戈，兵工廠鋒將要破門，非要施展渾身解數不可，今場入球料不會多。