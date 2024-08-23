今日有咩波｜英超阿仙奴守穩 作客維拉博「細」

本周英超重頭大戰，落在明晚尾場「雙阿」大戰。「兵工廠」阿仙奴上屆再度失落聯賽錦標，季尾主場不敵維拉是致命傷；對手由「倒戈」領隊艾馬利帶領下，戰力變強，以阿仙奴作客超強守力，今場會以穩中求勝制敵，入球中位數[2.5]球，可先取「細」(球賽編號FB9565，8月25日00:30開賽)。

兵工廠上屆主、客場被維拉「雙殺」兼0入球，其中季尾主場一戰，安排在歐聯8強鬥拜仁之間；不喜輪換的主帥阿迪達，該仗在一眾主力有後顧兼尾段出現疲態，末段連番失守致敗，最終阿仙奴又是二奶命，延續20年英超無冠噩夢。