今日有咩波｜英超阿仙奴搶榜首 「大」殺四方 韋斯咸作客例無悶場

英超冬季快車繼續上演倫敦打吡，本輪壓軸由阿仙奴迎戰韋斯咸。「兵工廠」阿仙奴上輪作客僅和利物浦，幸好季內主場出擊勇銳無比，其中累計在英超主場更5連勝；對手韋斯咸近期接連擊敗狼隊及曼聯，作客更入得失得，娛樂性十足，今場先捧足智彩入球大細中位數[2.5]球「大」。(球賽編號FB9955，12月29日04:15開賽)

阿仙奴上輪「榜首大戰」硬撼利物浦，先靠中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhães)早段先開紀錄，最終僅和1比1而回；紅軍之後在本輪先出場，作客以2比0擊敗般尼，升上榜首，令少賽1場及落後2分的阿仙奴，今夜只有全取3分，才能再做英超「一哥」。