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波經
2023-12-28 04:30:31
日報

今日有咩波｜英超阿仙奴搶榜首 「大」殺四方 韋斯咸作客例無悶場

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英超冬季快車繼續上演倫敦打吡，本輪壓軸由阿仙奴迎戰韋斯咸。「兵工廠」阿仙奴上輪作客僅和利物浦，幸好季內主場出擊勇銳無比，其中累計在英超主場更5連勝；對手韋斯咸近期接連擊敗狼隊及曼聯，作客更入得失得，娛樂性十足，今場先捧足智彩入球大細中位數[2.5]球「大」。(球賽編號FB9955，12月29日04:15開賽)

阿仙奴上輪「榜首大戰」硬撼利物浦，先靠中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhães)早段先開紀錄，最終僅和1比1而回；紅軍之後在本輪先出場，作客以2比0擊敗般尼，升上榜首，令少賽1場及落後2分的阿仙奴，今夜只有全取3分，才能再做英超「一哥」。

阿仙奴夏維斯停賽 

幸好，兵工廠今季英超主場威力強大，至今仍屬未敗之師外，近5仗英超主場全勝兼對上4次每場最少入2球；今場就算有攻中夏維斯(Kai Havertz)累積黃牌夠數要停賽，但以翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)已在英超交出5入波6助攻的大勇表現，配合巴西前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)及加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)攻堅，要取得一定數量入球絕非難事。
 

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韋斯咸近況理想，不過作客仍有待改善。

柏基達成助攻樞紐

對手「槌仔幫」韋斯咸在聯賽近況大勇，先後3球大炒狼隊，以及2球淨勝曼聯，串演中鋒的查洛保雲(Jarrod Bowen)與翼鋒古達斯(Mohammed Kudus)，更包辦全部5個入球；而中場大腦盧卡斯柏基達(Lucas Paquetá)亦交出4次助攻。無疑槌仔幫客場表現欠穩，今屆英超場場作客失波，早前才慘吞富咸5蛋；但亦曾作客2比1反勝熱刺，足證鬥強隊有一手，今場縮後打反擊亦屬強項，憑大勇之態，未必輸蝕。

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今季雙方曾在上月初英聯盃16強碰頭，當時韋斯咸主場以3比1勝出，一對進攻核心查洛保雲與古達斯都有入球。兩隊近季英超碰頭，絕少有悶場；上季聯賽兩循環比賽，總入球同樣是4球，是役倫敦打吡，入球「大」最值得捧場！

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