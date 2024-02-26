今日有咩波｜英超韋斯咸態沉 遇剋星捧賓福特

去年年底，「鎚仔幫」韋斯咸英超3連勝0失球，接連擊敗狼隊、曼聯及阿仙奴，演出令人驚喜；當時進攻鐵三角查洛保雲(Jarrod Bowen)、古達斯(Mohammed Kudus)與盧卡斯柏基達(Lucas Paqueta)，狀態大勇。奈何踏入2024年後，球隊極速走樣，聯賽3連和後，最近3連敗0入球；前一輪更在主場慘吞阿仙奴6蛋，防線不堪一擊。

本輪英超壓軸戲，今晚深夜韋斯咸迎戰賓福特，合演倫敦打吡。兩隊近期戰績均差勁，本來屬五五波，但往績上賓福特完全剋住韋斯咸，足智彩開出「讓球」平手盤，庸中取佼，可撐賓福特！(球賽編號FB1928，2月27日04:00開賽)

「鎚仔幫」近6場聯賽只入3球，其中2球更是來自死球專家禾特普斯(James Ward-Prowse)的12碼，攻力疲弱；上輪作客諾定咸森林，「大隻佬」米查利安東尼奧(Michail Antonio)長唞後復出未上力，球隊0比2敗走。季中從曼城借用的防守中場加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)，加盟後成「惹火尤物」，上仗更「2黃1紅」被逐；今戰與養傷的盧卡斯柏基達，雙雙缺陣，球隊要破入球荒已不易。

蜜蜂兵團艾雲東尼上力

「蜜蜂兵團」賓福特上屆排第9，今季大走樣，近11輪聯賽2勝9負，有護級壓力；但上輪作客0比1僅負曼城，表現比預期好，門將菲利根(Mark Flekken)全場作出10次撲救，防守中場法蘭安耶卡(Frank Onyeka)若非多次浪費入球機會，說不定可在伊蒂哈德球場先開紀錄。

踏入2024年，賓福特6輪聯賽2勝4負，曾在主場3比2擊敗森林、作客2比0贏過狼隊；要留意其餘4輪敗仗，只是不敵熱刺、利物浦，以及兩負曼城，敗不足辱。王牌射手艾雲東尼(Ivan Toney)停賽復出後，無論配合馬奧比(Neal Maupay)或尤尼韋沙(Yoane Wissa)合作攻堅，都能展現一定侵略性，適逢韋斯咸正陷今屆最低潮，賓福特今夜有機可乘。雙方過往5次英超交手，賓福特5戰全勝，兼且每場至少轟入2球。今季首循環，賓福特主場贏3比2，格食格味道極濃，今場當然要撐客隊！