今日有咩波｜英超4連霸只差一步 曼城主場扑「鎚」登基

周日英超上演煞科戰全部10場比賽，焦點當然是「藍月」曼城鬥「鎚仔幫」韋斯咸。剛重返榜首的曼城，今場只要贏波，即可成為史上首支英超4連霸球隊；遇上近期作客接連大敗的韋斯咸，勢演入球騷賀封王！(球賽編號FB6471，5月19日23:00開賽)
助攻王奇雲迪布尼與門神艾達臣摩拉斯，剛戰作客熱刺雖一同傷出；但臨危受命的副選門將史提芬奧迪加，卻作出職業生涯最重要的撲救，成功封阻孫興民的單刀，協助曼城以2比0擊退對手。藍月今場只要贏波，便毋須理會另一邊廂、暫落後2分的阿仙奴鬥愛華頓的戰果，成功譜寫英超歷史新頁。
對手韋斯咸自歐霸出局後，戰意散漫，在之後兩輪英超倫敦打吡作客連敗共失10球，目前排名中游，來屆肯定無緣再戰歐洲賽；主帥莫耶斯季後約滿離隊，今場煞科戰只是例行公事，眾將鬥心成疑。
曼城季尾火力全開
曼城季尾英超累計8連捷，其中6場最少入4球，主角當然是剛戰梅開二度、在射手榜放領的中鋒艾寧夏蘭特，此子今場仍會積極數糊，務求囊括歐洲金靴獎殊榮；更何況只面對一對中堅阿古特和馬夫洛柏路斯仍在養傷、隨時又中門大開的鎚仔幫，伊蒂哈德主場分分鐘又上演「大」屠殺！
今季是英超史上，第10次去到最後一周聯賽，才決出冠軍；原因是藍月再度遇上難纏強敵。上屆已得亞軍的「兵工廠」阿仙奴，踏入2024年英超只失5分，近期聯賽累計5連勝，整體演出更勝上季；奈何今輪就算在主場打敗愛華頓(球賽編號FB6476，5月19日23:00開賽)，亦大有機會功敗垂成，未能一圓廿年英超捧盃夢，但預期一眾廠將仍會在主場戰鬥到底。
阿仙奴盼大勝愛華頓謝幕
只見翼鋒李安度杜沙特，近5場聯賽入4球，腳風大順、門神大衛拉耶全季16次保持不失，穩奪英超金手套獎；兵工廠今場遇上作客10場不勝、早已護級成功的愛華頓，有力大炒「埋齋」！
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