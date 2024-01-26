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波經
2024-01-26 04:32:16
日報

今日有咩波｜英足盃最強第4圈戲碼 熱刺曼城對攻博「大」

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英足盃第4圈最強戲碼，熱刺今夜硬撼上屆三冠王曼城。兩隊今季已曾在聯賽打得火熱，適逢熱刺季內踢法比以前更進取；而曼城自捧走世冠盃後，回師英倫戰場亦火力全開，今場入球騷可期！(球賽編號FB0788，1月27日04:00開賽)

熱刺上圈英足盃雖只憑右翼衛柏度樸路的世界波，1球小勝般尼晉級；但之後英超兩度落後下，作客逼和曼聯，重現入得失得特性。巴西前鋒李察利臣傷愈復出後，近期入球停不了；季中從RB萊比錫借用的德國快馬迪姆華拿，亦正在融入球隊，就算缺少仍在出戰亞洲盃的孫興民，鋒力暫無太大影響。

熱刺缺孫興民無礙主場4連勝

這支北倫敦球會主場已連贏4場，氣勢一時無兩，加上今屆無法出戰歐洲賽下，對英足盃必見獵心喜；不過一對中場悍將比蘇馬與柏比沙亞，因出戰非國盃關係未能列陣，預期熱刺中場攔截力會有所輸蝕，今場或以攻為守，掩飾守力不足。

曼城 曼城 曼城

「藍月」曼城近期雖有「入球機器」艾寧夏蘭特養傷，上輪英超作客紐卡素，開賽不久又有門神艾達臣摩拉斯傷出；但超級助攻王奇雲迪布尼一復出，即交出1入波1助攻，協助球隊絕殺對手，盡顯功架，保住球隊在聯賽前列位置。

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何況，曼城自從去年年底揚威世冠盃後，回師英倫戰場4戰全勝勁入13球，火力全開。當中一對進攻主力祖利安艾華利斯與菲爾科頓，就更是入球停不了。今季英超首循環，雙方已大打進攻足球，最終激戰一場踢成3比3，今場預期又會是對攻格局！

車路士彭馬狀態火熱

今晚深夜另一場焦點大戰，車路士硬撼阿士東維拉。車路士剛在英聯盃6比1狂數米杜士堡，昂然殺入決賽，新人王高爾彭馬表現光芒四射，全隊士氣大振；今戰留守主場出擊，遇上近期作客平平的維拉，主勝值捧！(球賽編號FB0791，1月27日03:45開賽)

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維拉近仗演出不及上半季勇銳，英超鬥曼聯反勝為敗，遇上般尼、錫菲聯、愛華頓3支護級球隊亦未有太大優勢，上圈英足盃作客米杜士堡亦僅以1球險勝遇上當頭起的車路士，形勢上料會吃虧。

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