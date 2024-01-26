今日有咩波｜英足盃最強第4圈戲碼 熱刺曼城對攻博「大」

英足盃第4圈最強戲碼，熱刺今夜硬撼上屆三冠王曼城。兩隊今季已曾在聯賽打得火熱，適逢熱刺季內踢法比以前更進取；而曼城自捧走世冠盃後，回師英倫戰場亦火力全開，今場入球騷可期！(球賽編號FB0788，1月27日04:00開賽)

熱刺上圈英足盃雖只憑右翼衛柏度樸路的世界波，1球小勝般尼晉級；但之後英超兩度落後下，作客逼和曼聯，重現入得失得特性。巴西前鋒李察利臣傷愈復出後，近期入球停不了；季中從RB萊比錫借用的德國快馬迪姆華拿，亦正在融入球隊，就算缺少仍在出戰亞洲盃的孫興民，鋒力暫無太大影響。