今日有咩波｜英足盃決賽又演曼市打吡 藍月勢降魔冧莊

上屆英格蘭足總盃爭霸的曼市雙雄，一年後再一次重返溫布萊合演同市打吡。「藍月」曼城剛在英超締造4連霸，士氣正盛；遇上晉級路途上無甚說服力的「紅魔」曼聯，有力憑級數及勇態成功冧莊，熱捧主勝！(球賽編號FB6659，5月25日22:00開賽)
曼城今屆力壓長期苦纏的阿仙奴及利物浦，成為英超首支4連霸王者；成功衛冕英超神射手的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，季尾回勇之餘，更重要尚有應屆足球先生菲爾科頓(Phil Foden)，令人刮目相看的精湛射術。上述一對進攻核心，在球隊季內聯賽兩勝曼聯，包辦6個入球，決賽當日將會是「紅魔」防線的心腹大患。
曼城目前只有鬥熱刺時撞傷眼骨的門神艾達臣摩拉斯(Ederson)休戰，副選門將史提芬奧迪加(Stefan Ortega)，今屆英足盃5戰全部正選上陣，當中4場保持不失，表現貨真價實。至於今屆8強鬥紐卡素及4強鬥車路士，包辦藍月3個入球的葡國球星貝拿度施華(Bernardo Silva)，隨時又是今場爭勝奇兵。
紅魔晉級欠說服力
對手曼聯今屆英超排第8，今場必須捧盃，來屆才可續戰歐洲。不過，紅魔除了8強加時4比3勇挫利物浦外，今屆晉級路途上多數說服力不足；其中4強3球在手，竟被英冠高雲地利逼和3比3，繼而僅憑互射12碼淘汰對手，表現令人尷尬。
球星拉舒福特(Marcus Rashford)今屆狀態奇差，最近落選「三獅」初選名單；射手海倫(Rasmus Højlund)季尾腳風轉順，但整體表現仍然飄忽，前線僅靠葡國隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)單天保至尊，份外吃力。再者，季尾縮後串演中堅的巴西球星卡斯米路(Casemiro)，連場失誤醜態百出，領隊滕哈格(Erik ten Hag)今場又要為防線執位，頭痛不已。
上屆英足盃決賽，曼城憑已離隊的根度簡梅開二度，險勝曼聯2比1；但今屆雙方實力差距更大，「藍月」季尾在英超累計9連捷，最少每場淨勝2球，今場當然有力法定時間贏波，寫下球會史上第8度封王的偉績！