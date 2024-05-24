今日有咩波｜英足盃決賽又演曼市打吡 藍月勢降魔冧莊

上屆英格蘭足總盃爭霸的曼市雙雄，一年後再一次重返溫布萊合演同市打吡。「藍月」曼城剛在英超締造4連霸，士氣正盛；遇上晉級路途上無甚說服力的「紅魔」曼聯，有力憑級數及勇態成功冧莊，熱捧主勝！(球賽編號FB6659，5月25日22:00開賽)



曼城今屆力壓長期苦纏的阿仙奴及利物浦，成為英超首支4連霸王者；成功衛冕英超神射手的艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，季尾回勇之餘，更重要尚有應屆足球先生菲爾科頓(Phil Foden)，令人刮目相看的精湛射術。上述一對進攻核心，在球隊季內聯賽兩勝曼聯，包辦6個入球，決賽當日將會是「紅魔」防線的心腹大患。 曼城目前只有鬥熱刺時撞傷眼骨的門神艾達臣摩拉斯(Ederson)休戰，副選門將史提芬奧迪加(Stefan Ortega)，今屆英足盃5戰全部正選上陣，當中4場保持不失，表現貨真價實。至於今屆8強鬥紐卡素及4強鬥車路士，包辦藍月3個入球的葡國球星貝拿度施華(Bernardo Silva)，隨時又是今場爭勝奇兵。