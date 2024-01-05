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波經
2024-01-05 04:29:59
日報

今日有咩波｜英足盃第3圈最強戲碼 紅軍鬥志鮮明誓拆「廠」

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阿仙奴

阿仙奴近況欠信心，極需要一場勝仗止頹勢。

阿仙奴

阿仙奴近況欠信心，極需要一場勝仗止頹勢。

食之無味，棄之可惜？英格蘭足總盃第3圈重頭戲，必屬周日深夜阿仙奴迎戰利物浦。兵工廠是英足盃之王，但近屆已視盃仔為雞肋；前屆本土雙冠王利物浦，今屆英聯盃亦已殺入4強，盃賽逢出必拚。強強對碰，鬥志行先，必撐紅軍拆「廠」！(球賽編號FB0139，1月8日00:30開賽)

3屆前，阿仙奴才在溫布萊完成第14度稱霸，成為英足盃王者；但近屆心態已變，不管是英聯盃或英足盃，該會都視為雞肋。計近3屆英足盃，阿仙奴只曾5度亮相，結果當中僅能擊敗低組別的牛津聯；更令人氣結的是，其餘4戰鬥英超或英冠球隊，兵工廠在法定時間內，居然1球不入，期間接連被修咸頓、諾定咸森林及曼城踢出局。

阿仙奴

阿仙奴現崩盤危機？

心態可以隨時轉變，但狀態卻非一朝一夕可以極速提升。一口氣在英超倫敦打吡連敗的阿仙奴，上仗敗走富咸後，更被主帥阿迪達抨擊為季內最差勁的演出。該仗慘成「荒失失奇兵」的門將大衛拉耶，盃賽場合料會被蘭斯達爾取代。而一眾苦無上陣機會的伊美路維、雷斯尼爾遜、尼基迪亞、佐真奴、積及基奧柯等後備兵，亦有望擔正；但上述球員季內上陣時間太少，比賽狀態預期會被紅軍比下去。

2屆前，利物浦才雙殺車路士成為本土雙冠王，上屆球隊雖在英足盃第4圈出局，但對手是當時氣勢最盛的白禮頓。來到今屆，紅軍對本土盃賽重視程度不減，英聯盃已入4強，英超亦已保持13場不敗，剛戰聯賽更輕鬆擊倒紐卡素。論戰意、近態及領隊的輪換部署，紅軍明顯較兵工廠秤先。

利物浦

利物浦在沙拿戰非洲盃下，需要改變陣容。

利物浦

利物浦在沙拿戰非洲盃下，需要改變陣容。

沙拿赴非洲盃 祖達加普擔大旗

非國盃與亞洲盃快將殺到，各隊少不免流失主力。利物浦缺少了剛取得第150個英超入球的穆罕默德沙拿，幸好紅軍中前場競爭激烈，前線的加普、迪亞高祖達、達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯等國腳級人馬，季內長期需要作良性競爭。相比起正選陣容變化極少的兵工廠，紅軍的優勢正是後備兵普遍狀態較佳，今場就算作客，憑火力較強，當然可以秤先。

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