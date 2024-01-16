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波經
2024-01-16 04:29:59
日報

今日有咩波｜英足盃第3圈重賽 狼隊返主場有「福」

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狼隊

狼隊主場近況佳，有力破賓福特大門。

賓福特

賓福特前線不整，要全隊一同分擔入球責任。

英足盃第3圈重賽，全英超內訌，狼隊再鬥賓福特。賓福特上次一早人多打人少，全場佔盡上風仍被逼和，捉到鹿不懂脫角；相反狼隊堅守到尾，苦盡甘來，今戰回師近期強勢畢現的主場出擊，熱捧主勝！(球賽編號FB0439，1月17日03:30開賽)

賓福特

賓福特上仗英足盃開賽早段已以眾凌寡，射手馬奧比完半場前先開紀錄，全場埋門次數亦多出對手一倍；偏偏主場出擊仍被狼隊逼和，演出令人失望。球隊近況甚差，計英超5連敗，跌落下游，作客失球數字亦嚴重高企。球隊最大問題是進攻主力尤尼韋沙要出戰非國盃，好波之人麥比奧莫、年輕前鋒奇雲舒哈迪仍在養傷；隊中靈魂艾雲東尼停賽近8個月後，在今戰後才可波監期滿，前線讓足「車馬炮」，今場要反客為主，難度甚高。

狼隊

狼隊主場4勝1和

對手狼隊中場祖奧高美斯上次交手早段，便因一次魯莽攔截，直接領紅牌。球隊大部分時間10人應戰，順理成章全程捱打下；可幸卻憑曼城青訓產品湯美杜爾下半場中段建功，成功把握全場唯一一次中目標射門，逼和對手，換回今夜重賽機會。

畢竟計近5戰主場，狼隊豪取4勝1和佳績，先後擊退熱刺、般尼、車路士與愛華頓，只曾逼和諾定咸森林，排名逼近英超中游；以進攻主力沙拉比亞、馬菲奧斯根夏近期的勇況，就算南韓國腳黃喜燦正在出戰亞洲盃而缺陣，狼隊只要不再重複上仗交手時錯誤，今戰有力在法定時間贏波，躋身第4圈作客鬥英冠西布朗。

對賽往績狼隊佔上風

其實兩隊上月尾曾在英超碰頭；當時狼隊作客亦贏4比1，累計近5次交手取得3勝2和；加上暫時又不用為護級煩惱，今夜可盡情在狼穴發炮。同晚另外兩支英超球隊會在重賽作客低組別球隊，包括盧頓作客甲組的保頓、韋斯咸出征英冠布里斯托城。

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