今日有咩波｜英足盃第4圈 般茅「大」戰史雲斯

英足盃第4圈優先場，般尼茅夫今夜迎戰史雲斯。般尼茅夫上一圈驚險反勝昆士柏流浪晉級，剛戰聯賽主場卻大敗利物浦腳下，失球問題嚴重；適逢英冠史雲斯近期同病相憐，防守不穩。足智彩開出入球大細中位數[3/3.5]球，照「大」可也！(球賽編號FB0754，1月26日03:45開賽)
上仗英超鬥利物浦，般尼茅夫一度跟對手拉成均勢，令紅軍防線險象環生，最終慘吞4蛋收場；右閘麥斯艾朗斯(Max Aarons)尾段傷出，主帥伊拉奧拿(Andoni Iraola)已用盡3次換人名額，最終被逼10人應戰，才會在補時階段再連失2球，成慘敗關鍵。今夜轉戰盃賽，對手只是在英冠中下游分子史雲斯；般茅留守主場，隨時又會施展早前在地頭的強大火力，攻個痛快。
般尼茅夫防線不穩
當然儘管級數上有優勢，但般尼茅夫上圈英足盃鬥另一英冠弱旅昆士柏流浪；若非靠一對翼鋒泰華尼亞(Marcus Tavernier)和祖斯甸古華特(Justin Kluivert)，以及長人中鋒基化摩亞(Kieffer Moore)下半場連環發功，未必可單憑一個下半場，就能3比2反勝對手。再者，般茅近期鬥熱刺、昆士柏流浪與利物浦共失9球，防守不穩，始終無法予人捧場信心。
對手史雲斯上圈英足盃憑阿仙奴借將柏天奴(Charlie Patino)及中鋒謝利耶迪斯(Jerry Yates)建功，主場2比0輕取英乙摩甘比，但之後兩輪聯賽不勝共失5球；若單計作客近3場共失9球，今場要面對英超鋒將，守將考驗更大。
史雲斯新帥倡主攻
其實史雲斯季初曾在英聯盃主場遇上般尼茅夫，以2比3不敵對手。半季後，主客對調在另一盃賽碰頭，史雲斯在本月初已由新帥盧克威廉斯(Luke Williams)走馬上任，風格仍傾向主攻；暫時護級壓力又不大，可放開懷抱越級挑戰鬥攻，爭取率先闖入16強。