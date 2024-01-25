今日有咩波｜英足盃第4圈 般茅「大」戰史雲斯

英足盃第4圈優先場，般尼茅夫今夜迎戰史雲斯。般尼茅夫上一圈驚險反勝昆士柏流浪晉級，剛戰聯賽主場卻大敗利物浦腳下，失球問題嚴重；適逢英冠史雲斯近期同病相憐，防守不穩。足智彩開出入球大細中位數[3/3.5]球，照「大」可也！(球賽編號FB0754，1月26日03:45開賽)

上仗英超鬥利物浦，般尼茅夫一度跟對手拉成均勢，令紅軍防線險象環生，最終慘吞4蛋收場；右閘麥斯艾朗斯(Max Aarons)尾段傷出，主帥伊拉奧拿(Andoni Iraola)已用盡3次換人名額，最終被逼10人應戰，才會在補時階段再連失2球，成慘敗關鍵。今夜轉戰盃賽，對手只是在英冠中下游分子史雲斯；般茅留守主場，隨時又會施展早前在地頭的強大火力，攻個痛快。