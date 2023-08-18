今日有咩波｜華倫西亞冒勇博西甲連捷

上仗作客驚喜打敗維拉利爾的華倫西亞，今晚香港時間深夜返主場，在西甲迎戰升班馬拉斯彭馬斯，有力乘勇，爭取連捷，可博主勝。(球賽編號FB4366，8月19日03:30開賽 now632直播)。
華倫西亞推迪亞卡拜任防中見效
華倫西亞近年受財困影響，不斷流失優質兵，卻未有充裕資金補充新血；不只自2018/19年後未嘗再躋身西甲四強，上屆更淪落至以16名完成，是該會歷來最差勁的頂級聯賽成績。球隊今夏繼續「入少失多」，但上季季中掌帥印的教練巴拉查(Ruben Braja)，「窮則變，變則通」，將效力多年的後衛莫達迪亞卡拜(Mouctar Diakhaby)改踢防中，後者上仗先開紀錄；再憑青訓產品、20歲的查維亞基拿(Javi Guerra)後備入替奠勝，2比1打敗上屆歐霸盟主西維爾，表現驚喜。
上仗無球走位受讚的曉高杜路(Hugo Duro)，以及安達艾美拉(Andre Almeida)今場仍會先任雙箭頭；至於唯一兩位重要新兵、由里昂過檔的中堅奧簡卡(Cenk Ozkacar)及從西乙利雲特羅致的中場柏比路(Pepelu)，仍會擔正。球隊上屆「主強客弱」，難得上仗爆冷取3分，今場返主場遇升班馬，當然機不可失，博連勝繼續穩住士氣。
華倫西亞 對 拉斯彭馬斯數據及分析
華倫西亞 對 拉斯彭馬斯賠率
對手拉斯彭馬斯在西乙打滾5年後重返頂級聯賽，上仗聯賽即與馬略卡打和1比1，表現尚可；球隊限米煮限飯，今夏只能從低組別球隊增添多達8名新兵，外界期望去年才接任、之前只教巴塞隆拿青年軍梯隊的派文安達(Garcia Pimienta)點石成金，助球隊保住西甲一席位。升班功臣辛祖拉美利斯(Sando Ramirez)及卡當拿(Marc Cardona)仍是今場攻擊要角，且看這支上屆西乙「客場王」能否在今夜搶分而回。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx