今日有咩波｜華倫西亞冒勇博西甲連捷

華倫西亞推迪亞卡拜任防中見效

華倫西亞近年受財困影響，不斷流失優質兵，卻未有充裕資金補充新血；不只自2018/19年後未嘗再躋身西甲四強，上屆更淪落至以16名完成，是該會歷來最差勁的頂級聯賽成績。球隊今夏繼續「入少失多」，但上季季中掌帥印的教練巴拉查(Ruben Braja)，「窮則變，變則通」，將效力多年的後衛莫達迪亞卡拜(Mouctar Diakhaby)改踢防中，後者上仗先開紀錄；再憑青訓產品、20歲的查維亞基拿(Javi Guerra)後備入替奠勝，2比1打敗上屆歐霸盟主西維爾，表現驚喜。

上仗無球走位受讚的曉高杜路(Hugo Duro)，以及安達艾美拉(Andre Almeida)今場仍會先任雙箭頭；至於唯一兩位重要新兵、由里昂過檔的中堅奧簡卡(Cenk Ozkacar)及從西乙利雲特羅致的中場柏比路(Pepelu)，仍會擔正。球隊上屆「主強客弱」，難得上仗爆冷取3分，今場返主場遇升班馬，當然機不可失，博連勝繼續穩住士氣。