今日有咩波｜華歷簡奴「細」守馬體會

面對開季兩戰全勝兼一球不失的華歷簡奴，踢法一向保守的馬德里體育會，在香港時間今晚深夜出擊，當然不會輕舉妄動；今場足智彩入球中位數2.5球，入球「細」穩開(球賽編號FB4761，8月29日03:30開賽)。

近兩屆徘徊中游的華歷簡奴開季驚喜，雖然主帥伊拉奧拿(Andoni Iraola)被撬走，轉教英超般尼茅夫；但前艾爾切教練法蘭斯高(Francisco)今夏接手後，球隊開季接連作客艾美利亞及CF格蘭納達，俱贏2比0，4位不同的入球球員全是舊將；反而今夏最大手筆、以800萬歐元從乙組利雲特簽下的中場迪富度斯(Jorge de Frutos)，上仗「地標戰」只以後備出場。32歲的法國中堅科利安利祖尼(Florian Lejeune)今夏正式買斷，夥拍免費從奧沙辛拿簽入的34歲中堅艾丹尼(Aridane)扼守中路，守出彩虹，令球隊有一個絕佳的開始。

馬體會專注西甲

對手馬德里體育會上屆季中不用踢歐洲賽下，後勁凌厲，最終以1分落後皇家馬德里得第3，計上屆作客聯賽平均每場失球不足1球，踢法一向穩中求勝。該隊上仗聯賽作客與貝迪斯互交白卷，聯賽開季兩戰1勝1和，今屆未開齋的法國老牌前鋒基沙文(Antonie Griezmann)，今場仍會獲主帥施蒙尼(Diego Simone)重用，其前鋒拍檔是同已「開齋」的迪比(Memphis Depay)或艾華路莫拉達(Alvaro Morata)，進攻球員經驗及卡士十足，但狀態有待提升。

馬體會雖然對賽往績大利，近9次在西甲交手錄得8勝1和；但華歷簡奴開巨局出色，今場客軍未敢輕舉妄動，今場入球應不會多。