今日有咩波｜葡軍穩勝斯洛伐克 西班牙搶分大「格」鬥

「狂牛兵團」今夏歐國聯淘汰賽，先以2比1贏意大利，之後在決賽互射12碼打敗克羅地亞稱王，為年初上任的新帥拿富安迪(Luis de la Fuente )紓壓。事關該隊在今年3月歐國外作客竟吞蘇格蘭兩蛋，目前在A組1勝1負，落後已4戰全勝的蘇格蘭；本月兩輪先作客格魯吉亞，再主場鬥塞浦路斯，全取6分是基本要求。

西班牙眾星雲集，隊長艾華路莫拉達(Alvaro Morata)掛帥，另外兩位在所屬聯賽狀態更佳的鋒將丹尼奧莫(Dani Olmo)及馬高阿辛斯奧(Marco Asensio)，亦會輔助攻堅；中場又有曼城大將洛迪卡斯簡迪(Rodri)及巴塞新星加維(Gavi)壓陣，主攻有保證。然而該隊近期因足總會長強吻女足球員事件，引發軒然大波，未知會否影響「狂牛」眾將作戰情緒，客勝賠率偏熱會有戒心。

今夜對手格魯吉亞亦不可看輕，今屆歐國外3戰勝和負各1，包括主場1比1打和挪威；上屆世盃外圍賽在地頭曾2比0打敗瑞典及僅以1比2僅負西班牙。隊中名氣最響、同是22歲的拿玻里前鋒基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)及阿積士前鋒米卡達斯(Georges Mikautadze)，入球有把握，主場硬撼「狂牛」，有力破門，再造驚喜。

葡萄牙C朗拿度掛帥攻斯洛伐克

至於葡萄牙同晚在J組作客斯洛伐克(球賽編號FB5314，9月9日02:45開賽)，勝望甚高。葡軍暫時分組賽4戰全勝入14球0失球，已代表國家隊200次的38歲隊長基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)，上輪作客1比0打敗冰島，成奠勝功臣。球隊陣容超強，除C朗外，魯賓尼維斯(Ruben Neves)及奧達維奧(Otavio)兩位沙特兵仍有入選；主力般奴費南迪斯(Bruno Fenrandes)、貝拿度施華(Bernardo Silva)及魯賓戴亞斯(Ruben Diaz)亦在陣中，今場再贏同組強敵，出線之路更平坦，不會留手。

對手斯洛伐克暫時3勝1和，分組賽排名緊隨葡國之後，但未遇真正強手；主場曾跟盧森堡悶和，4戰只入5球，鋒力平庸。中場大將咸錫(Marek Hamsik)今夏退役，就算合隊長中堅史堅尼亞(Milan Skriniar)及門將杜巴卡(Martin Dubravka)之力，也難擋對手全方位進襲。