今日有咩波｜蔚山HD決心大 穩挫甲府

主帥洪明甫領軍經驗豐富，日前受訪提到新季在踢法上的改變：「回顧過去兩年，我認為我們可以將比賽節奏加快一點，就會踢出更好的足球，屆時便會發揮到球員的優勢，以至避開對手的牽制。」蔚山新季新踢法令人期待。

甲府風林越級挑戰亞冠

來自日乙的甲府，上季在聯賽僅排第8，但在亞冠分組賽卻能意外殺出重圍，首名出線。大軍今夏人腳變動極大，新軍磨合需時；問題是鋒線仍要靠40歲的前尼日利亞國腳烏達卡及36歲前鋒三平和司支撐，要挑戰蔚山，恐怕是有心無力。