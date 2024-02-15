今日有咩波｜蔚山HD決心大 穩挫甲府

上季韓職冠軍蔚山現代今年踏入創會40周年，為配合未來宏遠發展，去年底宣布改名蔚山HD；今晚踏入新季進行第一擊，於亞冠盃16強首回合迎戰日乙球隊甲府風林，蔚山當然志在必得，主W必捧。(球賽編號FB1536，2月15日18:00開賽)
蔚山去年成功衛冕韓職，球隊管理層誓言要打造王朝，甚至揚威海外，遂決定改名兼換會徽，野心勃勃。休季期間，蔚山補入不少具實力新兵，包括中場金珉宇及高承範等，亦從巴乙戈亞尼恩斯簽入中場馬菲奧斯沙拉斯及前鋒奇雲杜斯山度士，可望提升實力。
主帥洪明甫領軍經驗豐富，日前受訪提到新季在踢法上的改變：「回顧過去兩年，我認為我們可以將比賽節奏加快一點，就會踢出更好的足球，屆時便會發揮到球員的優勢，以至避開對手的牽制。」蔚山新季新踢法令人期待。
甲府風林越級挑戰亞冠
來自日乙的甲府，上季在聯賽僅排第8，但在亞冠分組賽卻能意外殺出重圍，首名出線。大軍今夏人腳變動極大，新軍磨合需時；問題是鋒線仍要靠40歲的前尼日利亞國腳烏達卡及36歲前鋒三平和司支撐，要挑戰蔚山，恐怕是有心無力。
同晚兩支沙特阿拉伯勁旅分途出擊，伊蒂哈德近期狀態冒勇，開季錄得連勝，雖然射手賓施馬與管理層鬧不和或會缺陣；但作客國內聯賽未開季的烏茲別克球隊納曼干新春，伊蒂哈德力足取勝。(球賽編號FB1535，2月15日22:00開賽)
至於擁有塞爾維亞雙星中場米連高域沙域及前鋒米祖域的希拉爾，作客伊朗沙巴罕。希拉爾季前鋒將展現不俗狀態，實力超班，客W同樣可取。(球賽編號FB1538，2月16日0:00開賽)