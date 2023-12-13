今日有咩波｜薩克達搏盡有前「圖」

除了死亡F組外，歐聯H組今晚亦上演生死戰，同分的波圖與薩克達，將於前者的火龍球場一決高下，爭逐此組餘下一個出線16強的資格。首循環波圖「作客」以3比1贏波，變相今場只要保住不敗，便至少可憑較佳對賽出線，踢法難免先求穩陣；反而薩克達今場決心十足，有望起碼保不敗。足智彩開出「讓球主客和」，[+1]客勝值得捧場。(球賽編號FB9564，12月14日04:00開賽)
巴塞隆拿在H組以5戰12分排榜首，提前出線，波圖與薩克達則分列小組第2、3位，形勢上以波圖佔優。事實上，該隊對上6次參加分組賽亦僅曾在2021/22球季未能出線。不過，這支葡超傳統勁旅並非全無弱點，近期整體表現飄忽，勝負梅花間竹，之前先後在歐聯及葡聯盃不敵巴塞隆拿及艾斯杜尼。
陣容上，主隊防線主力大衛卡莫(David Carmo)雖可波監刑滿復出，但另一後防主力雲達爾拿斯文圖(Wendell)始終仍在養傷；加上中堅比比(Pepe)年逾40，連場惡戰下，體力都會備受考驗。再者，中場艾雲謝美(Ivan Jaime)在上仗葡超傷出，今場或缺陣，都會影響球隊調動發揮。
薩克達適合中立場應戰
薩克達方面，雖然只能在中立場當主場，但計近4場歐聯贏3場，包括前戰在漢堡球場爆大冷1比0擊敗了巴塞隆拿，出線重現生機，球員自然信心十足；連同聯賽計算，這支烏克蘭球隊近3仗全勝兼不失一球，狀態來得及時，前鋒施簡(Danylo Sikan)在今屆賽事已入3球，威脅力足。中場蘇達高夫(Georgiy Sudakov)據報正獲曼聯與車路士垂青，此子組織力強，今場領軍乘勇出戰，反正輸波亦可保小組第3名轉戰歐霸，無後顧之憂，放手一搏，或有驚喜。