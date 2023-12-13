今日有咩波｜薩克達搏盡有前「圖」

除了死亡F組外，歐聯H組今晚亦上演生死戰，同分的波圖與薩克達，將於前者的火龍球場一決高下，爭逐此組餘下一個出線16強的資格。首循環波圖「作客」以3比1贏波，變相今場只要保住不敗，便至少可憑較佳對賽出線，踢法難免先求穩陣；反而薩克達今場決心十足，有望起碼保不敗。足智彩開出「讓球主客和」，[+1]客勝值得捧場。(球賽編號FB9564，12月14日04:00開賽)

巴塞隆拿在H組以5戰12分排榜首，提前出線，波圖與薩克達則分列小組第2、3位，形勢上以波圖佔優。事實上，該隊對上6次參加分組賽亦僅曾在2021/22球季未能出線。不過，這支葡超傳統勁旅並非全無弱點，近期整體表現飄忽，勝負梅花間竹，之前先後在歐聯及葡聯盃不敵巴塞隆拿及艾斯杜尼。