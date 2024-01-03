今日有咩波｜西甲歇冬後最強戲碼 基羅納勢盛無懼馬體會

西甲歇冬後重開重頭戲，將是「神奇球隊」、「二哥」基羅納主場硬撼另一前列分子馬德里體育會。基羅納歇冬前表現強勢，今場有地利之助；面對客場走樣的馬體會，主隊坐和望贏。(球賽編號FB0104，1月4日04:30開賽)

基羅納在歇冬前雖然主場慘被貝迪斯逼和1比1，但累計連續10場聯賽不敗，目前以18戰45分與皇家馬德里同分，只因得失球差不及對手排次席。基羅納神奇跑出，絕非僥倖，由巴塞隆拿借用的中堅艾歷加西亞(Eric Garcia)與老將戴利白蘭特(Daley Blind)令防線變得穩陣、中場新兵阿歷斯加西亞(Aleix Garcia)愈踢愈好；前線杜碧克(Artem Dovbyk)亦有穩定又出色的演出，三線平均。該隊前線南美雙星沙維奧(Savio)與史杜安尼(Cristhian Stuani)，雖然稍遲歸隊，但今場都可候命，令火力得到保證。