熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-01-03 04:29:55
日報

今日有咩波｜西甲歇冬後最強戲碼 基羅納勢盛無懼馬體會

分享：
基羅納

基羅納10場西甲不敗，球員信心十足。

基羅納

基羅納10場西甲不敗，球員信心十足。

西甲歇冬後重開重頭戲，將是「神奇球隊」、「二哥」基羅納主場硬撼另一前列分子馬德里體育會。基羅納歇冬前表現強勢，今場有地利之助；面對客場走樣的馬體會，主隊坐和望贏。(球賽編號FB0104，1月4日04:30開賽)

基羅納在歇冬前雖然主場慘被貝迪斯逼和1比1，但累計連續10場聯賽不敗，目前以18戰45分與皇家馬德里同分，只因得失球差不及對手排次席。基羅納神奇跑出，絕非僥倖，由巴塞隆拿借用的中堅艾歷加西亞(Eric Garcia)與老將戴利白蘭特(Daley Blind)令防線變得穩陣、中場新兵阿歷斯加西亞(Aleix Garcia)愈踢愈好；前線杜碧克(Artem Dovbyk)亦有穩定又出色的演出，三線平均。該隊前線南美雙星沙維奧(Savio)與史杜安尼(Cristhian Stuani)，雖然稍遲歸隊，但今場都可候命，令火力得到保證。

馬德里體育會 馬體會

馬德里體育會近況正在調整，先要穩住防線。

馬德里體育會 馬體會

馬德里體育會近況正在調整，先要穩住防線。

馬體會作客近況差

對手馬體會暫跟巴塞隆拿同分並列第3，但近期整體表現飄忽，尤其是在聯賽客戰竟錄得3連敗。久休傷愈的後衛雷連度(Reinildo Mandava)，上仗聯賽後備登場表現不俗，卻又馬上被徵召出戰非國盃，經已離隊；加上蘇恩古(Caglar Soyuncu)亦要坐波監，影響了後防調動。比利時的韋素(Axel Witsel)據報今場會調任中堅，硬淨有餘，卻恐會影響球隊進攻創造力；今場造訪勢強的基羅納，客軍危機重重。

皇馬迎馬略卡喜獲大將歸位

同晚較早時，「一哥」皇馬主場對馬略卡。(球賽編號FB0107，1月4日02:15開賽)「銀河艦隊」在歇冬期喜訊不絕，主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)續約至2026年外，前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、中場卡馬雲加(Eduardo Camavinga)及後衛丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)均可傷愈回歸；即使今戰有拿祖費南迪斯(Nacho Fernandez)停賽，仍可排出強陣。

Ad Block

中下游分子馬略卡近況不俗，連續5場聯賽不敗，但對手實力偏弱，未算證明太多。更麻煩是主力射手梅利基(Vedat Muriqi)與防線重心華爾贊特(Martin Valjent)雖已雙雙復操，但都難趕及今場復出；而守將查美哥斯達(Jaume Costa)亦因累積黃牌夠數停賽，人腳不整下作客班拿貝，只求輸少當贏。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受