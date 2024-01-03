今日有咩波｜西甲歇冬後最強戲碼 基羅納勢盛無懼馬體會

西甲歇冬後重開重頭戲，將是「神奇球隊」、「二哥」基羅納主場硬撼另一前列分子馬德里體育會。基羅納歇冬前表現強勢，今場有地利之助；面對客場走樣的馬體會，主隊坐和望贏。(球賽編號FB0104，1月4日04:30開賽)
基羅納在歇冬前雖然主場慘被貝迪斯逼和1比1，但累計連續10場聯賽不敗，目前以18戰45分與皇家馬德里同分，只因得失球差不及對手排次席。基羅納神奇跑出，絕非僥倖，由巴塞隆拿借用的中堅艾歷加西亞(Eric Garcia)與老將戴利白蘭特(Daley Blind)令防線變得穩陣、中場新兵阿歷斯加西亞(Aleix Garcia)愈踢愈好；前線杜碧克(Artem Dovbyk)亦有穩定又出色的演出，三線平均。該隊前線南美雙星沙維奧(Savio)與史杜安尼(Cristhian Stuani)，雖然稍遲歸隊，但今場都可候命，令火力得到保證。
馬體會作客近況差
對手馬體會暫跟巴塞隆拿同分並列第3，但近期整體表現飄忽，尤其是在聯賽客戰竟錄得3連敗。久休傷愈的後衛雷連度(Reinildo Mandava)，上仗聯賽後備登場表現不俗，卻又馬上被徵召出戰非國盃，經已離隊；加上蘇恩古(Caglar Soyuncu)亦要坐波監，影響了後防調動。比利時的韋素(Axel Witsel)據報今場會調任中堅，硬淨有餘，卻恐會影響球隊進攻創造力；今場造訪勢強的基羅納，客軍危機重重。
皇馬迎馬略卡喜獲大將歸位
同晚較早時，「一哥」皇馬主場對馬略卡。(球賽編號FB0107，1月4日02:15開賽)「銀河艦隊」在歇冬期喜訊不絕，主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)續約至2026年外，前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、中場卡馬雲加(Eduardo Camavinga)及後衛丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)均可傷愈回歸；即使今戰有拿祖費南迪斯(Nacho Fernandez)停賽，仍可排出強陣。
中下游分子馬略卡近況不俗，連續5場聯賽不敗，但對手實力偏弱，未算證明太多。更麻煩是主力射手梅利基(Vedat Muriqi)與防線重心華爾贊特(Martin Valjent)雖已雙雙復操，但都難趕及今場復出；而守將查美哥斯達(Jaume Costa)亦因累積黃牌夠數停賽，人腳不整下作客班拿貝，只求輸少當贏。