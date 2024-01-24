今日有咩波｜西盃專家 巴塞食「包」開餐

西班牙盃半準決賽今晚上演兩場，其中貴為西盃史上最強的巴塞隆拿，作客火併今季表現出色的畢爾包。考慮到主隊近況轉沉，兼有主力缺陣，勢難擋決心十足的巴塞大軍，今場足智彩開出「讓球」平手，客勝可捧。(球賽編號FB0748，1月25日04:30開賽)

翻查歷史，歷來在西盃最好成績兩支球隊，正是曾31次奪冠的巴塞，畢爾包則以23冠緊隨其後，今次兩大西盃專家交手，必有好戲。其中畢爾包今季在聯賽表現平穩，目前排名第4，不過，該隊剛在聯賽以0比1不敵華倫西亞，狀態明顯走樣，尤其是主力射手伊拿基威廉斯(Inaki Williams)正代表加納出戰非國盃，嚴重影響這支巴斯克球隊的火力；而另一前鋒尼高威廉斯(Nico Williams)今戰又因傷上陣成疑，以該隊近4次對戰巴塞全輸往績，今場要靠地頭打破對戰宿命，恐怕亦是有心無力。