今日有咩波｜西維爾 踢法簡單有謀「略」

周一西甲獨腳戲由中下游對決，西維爾迎戰馬略卡。兩軍護級前景暫時不俗，其中西維爾在主帥科利斯(Quique Flores)的「救亡計劃」帶領下，近期越戰越勇；加上射手安尼斯利(Youssef En-Nesyri)腳風頗順，今戰不難打敗不善客戰的馬略卡，可博主勝。(球賽編號FB4888，4月23日03:00開賽)

西維爾近兩季已經先後換上5位主帥執教，現時執掌教鞭的科利斯，自去年12月下旬上任，立即執行其「救亡計劃」，要求球隊將戰術化繁為簡；由之前從後場展開組織，改成穩守突擊為主，並踢3後衛陣式，表現高效，戰績迅速提升，要保住西甲一席位應該穩陣。