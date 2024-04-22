今日有咩波｜西維爾 踢法簡單有謀「略」

周一西甲獨腳戲由中下游對決，西維爾迎戰馬略卡。兩軍護級前景暫時不俗，其中西維爾在主帥科利斯(Quique Flores)的「救亡計劃」帶領下，近期越戰越勇；加上射手安尼斯利(Youssef En-Nesyri)腳風頗順，今戰不難打敗不善客戰的馬略卡，可博主勝。(球賽編號FB4888，4月23日03:00開賽)
西維爾近兩季已經先後換上5位主帥執教，現時執掌教鞭的科利斯，自去年12月下旬上任，立即執行其「救亡計劃」，要求球隊將戰術化繁為簡；由之前從後場展開組織，改成穩守突擊為主，並踢3後衛陣式，表現高效，戰績迅速提升，要保住西甲一席位應該穩陣。
安尼斯利近況佳
此外，在人腳選用上，如後防給予洛斯巴迪(Loic Bade)及傑基沙拿斯(Kike Salas)更多上陣機會；中場亦以效率頗高的尼曼查古迪積(Nemanja Gudelj)為重心，技術型的蘇索(Suso)多退回後席。前線從二隊提升了小將伊沙斯羅美路(Isaac Romero)擔正，此子能傳善射，又激活了摩洛哥前鋒安尼斯利，近9場聯賽入6球，即使主隊今戰有傑基沙拿斯停賽，仍有足夠實力取勝。
馬略卡早前在西盃決賽互射12碼飲恨畢爾包腳下，大軍難免洩氣；而上輪聯賽遇上「一哥」皇家馬德里，僅負0比1。球隊護級壓力暫時不大，但已連續12場聯賽客戰不勝，前線火力極度平庸，梅利基(Vedat Muriqi)及拿連(Cyle Larin)質素皆普通，二人今屆合共只有7個西甲入球，今場難望搶分。
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